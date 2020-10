ODS chce křeslo hejtmana a uhájit demokratickou většinu v Senátu

14:30

Prolomit dlouholeté prokletí, kdy po krajských volbách nezískala křeslo hejtmana, chce nejsilnější opoziční strana ODS. Na rozdíl od některých stran se občanští demokraté nezalekli koronaviru a novináře do svého sídla na očekávání výsledků voleb pustili. Pochopitelně jedině v rouškách a poté, co si u vchodu do sídla strany dezinfikovali ruce.