Místo respirátorů seniorům jimi měli být vybaveni učitelé, říká šéf ODS Fiala

Ve čtvrtek ve 22 hodin budou muset zavřít bary a restaurace, vyhlásil jako svůj první krok přitvrzení proti šíření koronaviru nový ministr zdravotnictví Roman Prymula. Myslíte si, že to je správný krok?

Doufám, že kroky, které budou přicházet, budou zdůvodněny a přestane chaos, který v těch opatřeních byl. A že to bude konzultované i s Ústředním krizovým štábem a bude to mít nějakou logiku. My jsme pro to, aby toho co nejvíce zůstalo funkční. Otevřené školy, podnikání a služby. Musí se ale přihlížet k lokální situaci a podle toho se rozhodovat. Nebudu kritizovat jednotlivé kroky a nebudu si klást otázku, jestli v hospodě je to méně riskantní v 21:55 než ve 22:10. Jde spíš o to, aby ta opatření konečně měla nějaký smysl a byla srozumitelná.

Provozovatelé barů a restaurací se proti tomu ohradili. Všiml jste si, že stejný krok jako Prymula v úterý oznámil premiér Boris Johnson ve Velké Británii?

Všiml jsem si britských opatření. Myslím, že se musí vycházet z momentální situace v každé zemi, z toho, jak se pandemie rozvíjí. My jsme opakovaně slyšeli, že máme semafor, podle kterého se opatření budou dělat. Pokud se to bude dělat podle jiných kritérií, měla by je veřejnost znát. Pan Prymula není člověk, který by se té situaci nevěnoval, není to nepopsaný list a celou dobu měl přístup k premiérovi, takže mu mohl návrhy opatření říkat. My říkáme, že bychom měli chránit nejvíce ohrožené skupiny, což jsou dnes nejen senioři, ale i učitelé, a připravovat podporu pro živnostníky, drobné podnikatele, samoživitele. Zatím jsme žádná systémová opatření neviděli, jen chaos, zmatek a selhávání vlády.

Opakovaně jste vyzýval k výměně ministra Vojtěcha, k výměně premiér přistoupil, takže můžete být spokojen.

Tu funkci nezvládal bývalý ministr Vojtěch dlouhodobě. Druhý krok, který jsme navrhovali, bylo obnovení Ústředního krizového štábu, takže bych mohl říci, že první dva body z našeho plánu vláda začala uskutečňovat. Ale spokojen nejsem, promarnily se měsíce. Ten nástup nemusel být tak dynamický, kdyby vláda dělala co měla. Kdyby se dost testovalo, trasovalo, posílily se kapacity hygienických stanic.

Je potřeba chránit ohrožené ještě intenzivněji

Jste lídr opoziční strany, máte ambici být premiérem. Jaký první krok by podle vás vláda měla udělat, aby to byl podle vás správný krok a měl vaši podporu?

Kdybych byl premiérem země v uplynulých měsících, tak bych se nikdy nedostal do této situace, ve které je vláda, to je třeba říci. Ptáte se člověka, jak by hasil požár, který vznikl tím, že si hrál se sirkami a já vám na to odpovídám, že bych si se sirkami nehrál.

Teď je potřeba udělat několik kroků. Je potřeba chránit ohrožené skupiny ještě intenzivněji, než se to dělá. Podle mě se zanedbala ochrana učitelů. Všichni jsme se shodli, že cílem je, abychom co nejdéle udrželi v chodu základní školy. To je klíčové z ekonomického, pedagogického i psychologického hlediska. Místo respirátorů seniorům jimi měli být vybaveni učitelé.

Úkolem vlády je řešit situaci ve zdravotnických zařízeních, v nemocnicích, aby se nedostaly do finančních problémů. Vláda také musí neustále sledovat kapacitu nemocnic. A pak je třeba udělat opatření pro lidi, na které koronavirová krize dopadla novou silou. To jsou především živnostníci a drobní podnikatelé. My jsme přišli s tím, aby testovat mohly i lékárny. Je to prodiskutováno s lékárníky, je to poměrně snadná úprava. Výrazně by to pomohlo k navýšení kapacity testování.

Zeptal jste se premiéra Andreje Babiše nebo ministra Romana Prymuly, jestli takovou věc podpoří?

Pan premiér se mnou nemluví, s panem Prymulou jsem ještě neměl možnost o tom mluvit, ale předpokládám, že není důvod, aby to nepodpořili, protože to je od opozice podaná ruka. Konkrétní krok. My jsme to připravili, prodiskutovali, domluvili s lékárníky a jednoznačně to pomůže, když testování bude moci probíhat i v lékárnách. Podívejte se na ty fronty, které teď na testování jsou.

Přišli jsme také s návrhem na odpuštění sociálního odpuštění živnostníkům a firmám do 50 zaměstnanců do konce roku. Platilo to do konce srpna. Jim to skutečně pomůže, je to jednoduché a nevidím důvod, proč by se to nestalo.

Prymula nesmí překvapovat ministra školství

Zeptám se vás jako bývalého ministra školství. Měly by být uzavřeny střední školy a druhý stupeň základních škol a mělo by se vyučovat distanční formou?

Můj názor je, a bavím se o tom i s řediteli škol, že je třeba nechat školy co nejdéle otevřené. Není důvod je zavírat plošně. Pojďme se bavit o tom, za jakých podmínek se budou školy zavírat, když se zhorší regionálně pandemická situace, protože pak je na místě takový krok udělat. Ale stačí regionálně, nejsou třeba plošná opatření. Opravdu bych výrazně odlišil základní a střední školy. Způsob výuky, schopnost dětí se adaptovat, zásah do rodin, ekonomické důsledky jsou u základních škol výrazně odlišné. Zatímco u středních škol si lze představit distanční výuku, na základní škol je to složité. Je potřeba nachystat případné zavírání jednotlivých škol podle lokální nebo regionální situace, aby ředitelé věděli, za jakých okolností to nastane, jaká čísla jsou pro to rozhodující a mohli se na to připravit.

Musí skončit, že jeden ministr řekne: „Tak ředitelé, v pátek udělejte volno,“ a odpovědný ministr školství řekne, já bych se to chtěl aspoň dozvědět, nebo aby to se mnou bylo konzultováno dopředu. To je něco, co nesmí být. Je to příprava na nějaké celoplošné zavírání, nebo co tento krok vlastně znamená?

Jsou různé scénáře vývoje pandemie. Když vláda přijde do Sněmovny znovu s žádostí o nouzový stav, ODS by to podpořila?

Určitě ne. Nevidím pro to v tuto chvíli důvod. Zatím lze všechno řešit rozhodováním ministerstva zdravotnictví a vlády, zvláště když vláda sama říká, že nemá potřebu vypínat ekonomiku a přistupovat k nějakým razantním plošným opatřením, což si myslím, že je správné. Nesmíme vypínat ekonomiku.

Jak koronavirová situace ovlivní volby? Nebude mizivá volební účast?

To asi nedokáže odhadnout nikdo. Věřím, že volby jsou připraveny tak, aby tam lidé mohli jít. Dohodou politických stran se podařilo upravit volební zákon, aby se voleb mohli zúčastnit i lidé v karanténě nebo mají obavy z koronaviru. Myslím, že tématem voleb nebude jen covid-19, ale politická změna na krajích a udržení demokratické většiny v Senátu. Je to i příprava na politickou změnu v příštím roce v parlamentních volbách.

Vystrčil se osvědčil, ale volba na Hrad je daleko

Jakou máte nastavenou laťku, co pro vás bude úspěchem? Kde bude hranice mezi úspěchem a neúspěchem?

Pokud jde o senátní volby, chceme udržet demokratickou většinu v Senátu, aby nadále představoval silnou protiváhu populisticko levicové většině v Sněmovně, a chceme, aby byl Miloš Vystrčil dále předsedou Senátu. Celá veřejnost vidí, jak v této roli uspěl a jakou dobrou demokratickou politiku tady dělá.

Bude Miloš Vystrčil kandidátem ODS na pozici prezidenta České republiky?

Postupujme krok po kroku. Miloš Vystrčil se výrazně osvědčil ve funkci předsedy Senátu. Doufám, že budeme tak silní, aby v této funkci dál pokračoval. Česká republika potřebuje, aby mezi nejvyšší ústavními činiteli byl někdo, kdo smýšlí prozápadně, kdo se hlásí k demokracii a lidským právům, k humanitě, komu tyto věci nejsou lhostejné. Pak budou volby parlamentní a pak teprve prezidentské. A já jsem rád, že se ukazují osobnosti, které přirozeně by mohly a byli by veřejností bráni jako vážní kandidáti. Do prezidentských voleb je daleko. Pan Vystrčil je člověk, kterého jsem si přál jako předsedu Senátu, který se tam mimořádným způsobem osvědčuje a ukazuje, že je schopen důstojně, přesvědčivě a dobře vykonávat vysokou ústavní funkci.

Pokud jde o krajské volby, nemáte ani jednoho hejtmana, což vás jistě nemůže těšit, když jste ve Sněmovně nejsilnější opoziční stranou. Jaká je pro vás laťka úspěchu v krajských volbách?

Nemáme hejtmana, co si vybavuji, už od roku 2008. To už je dost dlouho. Pro nás je jasným cílem a úspěchem hejtmana zase mít. K tomu vede cesta skrze jiný cíl, který máme, a to v krajských volbách výrazně posílit. Má to dvě kola. Nejprve uspět v krajských volbách a pak při sestavování koalic.

Když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, odstup mezi ANO a ostatními stranami zůstává vysoký a druhou nejsilnější stranou se podle všech průzkumů stávají Piráti. Kde se z vašeho pohledu stala chyba?

Naprosto to neřeším. Nesoutěžím o žádné průzkumy. Budu se bavit o chybách a úspěších až po volbách. Zatím průzkumy neodpovídaly výsledkům voleb, takže nemám žádný racionální důvod se jim věnovat.

Jak dlouho po krajských volbách se dozvíme, zda vnikne předvolební blok a kolik stran, včetně té vaší, ho vytvoří?

Brzy. Když jsem byl na kongresu ODS zvolen předsedou, představil jsem kroky, kterými jdeme kupředu a svá slova plním. Slíbil jsem koalice pro krajské volby a máme je v devíti krajích ze třinácti, slíbil jsem, že se domluvíme na společném postupu ve volbách do Senátu, to se také stalo. Po krajských volbách cestu, kterou půjdeme, ohlásíme. Jednám s ostatními středopravými politickými stranami a výsledek se veřejnost dozví.

Některé výroky Novotného mě činí smutným

Před čtrnácti dny jste se kriticky vyjádřil na adresu vašeho starosty v Řeporyjích Pavla Novotného, když napsal, že je v českém zájmu, aby prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš umřeli. Řekl jste, že je to nepřijatelné a že jste si ho pozval, aby korigoval své vystoupení. Už to setkání proběhlo?

Ne, to setkání je před námi. Proběhne v tomto týdnu. Věnuji se změně v České republice, volbám a tohle je pro mě na nějakém devítitisícím místě v prioritách. Platí, co jsem řekl. Pro mě ty výroky nejsou přijatelné, ale jsou tu tisíce jiných priorit. Slíbil jsem lidem, že do voleb dvakrát objedu republiku a to dělám, to stihnu. Mezitím se setkám s Pavlem Novotným.

Má podle vás zůstat v ODS?

Budu s ním mluvit, řeknu mu své názory a pak o tom budu mluvit do médií. Některé výroky Pavla Novotného mě činí smutným, za některé se opravdu stydím, připadají mi za všemi hranami. Všichni ví, že já dělám politiku jinou, na druhé straně Pavel Novotný je prostě člověk, který tady tu až šaškovskou roli, nebo jak to přesně nazvat, zastává v politice dlouhodobě. Myslím si, že se v některých výrocích dostáváme za čáru vtipnosti, provokace, která je překročena až k nepřijatelnosti a o tom s ním chci mluvit.

Cítíte se komfortně v jedné straně s takovým člověkem?

Já se cítím komfortně v ODS, protože je to strana mého srdce, která zastává hodnoty, kterým věřím. Strana může mít člověka, který se vyjadřuje neobvykle, podivně, provokuje, jenom to musí mít nějaké hranice. Pavel Novotný jinak zastává obsahově politiku ODS, nehlásá žádné názory, které by šly proti tomu, co je program a cíl ODS. Problém je ve formě.

Pochopil jsem to tak, že osud Václava Klause mladšího, kterého jste vyloučili, ho nečeká.

Nechci předjímat. Jsme demokratická strana, nejde jen o to, co si myslí předseda. Já jen říkám, že je rozdíl, když někdo úplně popírá základní principy a směřování strany a někdo se třeba vyjadřuje nevhodným způsobem. Ale nechci ty dvě politické osobnosti srovnávat.