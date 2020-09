Hospody zavřou ve 22 hodin od čtvrtka, řekl Prymula. Omezí i sportovní akce

„Lidé tam mohou být v dřívější dobu a bohužel to je jedno z nejrizikovějších míst. Opatření, které se týká zkrácení na deset hodin večer, se opravdu stane. Vyhlásíme to zítra,“ řekl MF DNES Prymula v úterý v podvečer.

O zpřísnění mluvil Prymula už na ranní tiskové konferenci, když se ujal úřadu. „Některá opatření dělat musíme,“ prohlásil s tím, že nechce dělat rozhodnutí, která by decimovala ekonomiku.

Ovšem zavírací dobu ve 22 hodin vnímají například provozovatelé restaurací jako radikální zásah do svého podnikání. „Je to šílené a toto už není sranda. Od rána mám telefonáty zoufalých gastronomů,“ říká Luboš Kastner, zástupce restauratérů v rámci Asociace malých a středních podniků.

Navrhuje, aby měl host alespoň možnost objednat si do 22 hodin a zavírací doba se posunula na 23. hodinu. Pražské restaurace se v minulých dnech vyprázdnily. Lidé si v obavách z nákazy covidem-19 sami „zakazují“ večeře nebo posezení u piva.



Omezování hromadných akcí v zájmu zpomalení šíření koronaviru v Česku znepokojuje i český sport. Některé fotbalové kluby dokonce kvůli očekávaným opatřením pozastavily prodej vstupenek na nejbližší ligové zápasy.

Resort zdravotnictví pravděpodobně omezí počet účastníků na 100 na venkovních akcích a na 50 na vnitřních. Počítá se přitom s výjimkami pro méně rizikové akce.



Sportovní organizace v čele s Národní sportovní agenturou vyjednávají podmínky, které by udržely české sportovní soutěže v chodu. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička aktuální situaci probírá s vládními představiteli včetně nového šéfa resortu zdravotnictví i hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou.

„Jsem s nimi v dlouhodobém kontaktu, co se týká vyjednávání parametrů pro sport v současných omezeních a opatřeních. Snažíme se vyjednat pro sport co nejlepší podmínky, jasněji by mělo být v nejbližších dnech,“ řekl Hnilička.