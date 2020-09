Počet úmrtí bude stoupat. Podívejte se, jaké měla křivka zpoždění jinde

Jak a proč jsme udělali interaktivní graf V grafu vidíte křivky počtu nových potvrzených případů infekce covid-19 (modrá) a počtu nových úmrtí na covid-19 (červená). V obou případech jde o týdenní klouzavé průměry. Graf má také dvě vertikální osy: levá je pro nové případy, pravá pro úmrtí. Cílem byla vizuální názornost, která by se ztratila, kdyby byly obě hodnoty vykreslovány na stejné vertikální ose.

Posunutím jezdce posuvníku vyberete, o kolik se křivka úmrtí posune v čase doleva, čímž se kompenzuje její zpoždění. Korelaci jsme v grafu označili jako „vysokou“, pokud jde o jednu z pěti nejvyšších korelací, a jako významnou, pokud je korelace posledních 50 dní obou křivek vyšší než 0,7. Na konkrétním čísle příliš nezáleží. Větší důležitost jsme kladli na to, aby byla grafika interaktivní a pochopitelná. Co se týče vybraných států, vybrali jsme ty, kde se „druhá vlna“ projevila již v minulých měsících, a lze tedy sledovat nárůst identifikovaných nových případů následovaný (o dva až tři týdny později) nárůstem úmrtí.

Graf také ukazuje, že zpoždění nemusí být vždy konzistentní, dokonce ani v rámci stejného státu nebo stejné země. Je to dáno několika faktory: počtem testů, rychlostí testování, zda se testují i lidé, kteří nemají příznaky, jaký je věk nakažených a jak rychle/často jsou zanášena úmrtí do databáze.

Data o evropských státech jsme čerpali z ECDC (viz náš interaktivní graf) a data o USA z The Covid Tracking Project (viz náš interaktivní graf). Data byla aktuální k 19. září 2020.

