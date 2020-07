INTERAKTIVNĚ: Jak si vedou státy USA v boji s koronavirem?

Průběh šíření nákazy virem SARS-CoV-2 v jednotlivých státech Unie se výrazně liší. Jak moc, na to se můžete podívat v našem nástroji. | foto: Technet.cz, Pavel Kasík

Zhruba od poloviny června se Spojené státy americké musí vypořádat s prudkým nárůstem prokázaných případů nákazy virem SARS-CoV-2 (více v našem starším článku).

O přesných příčinách, či jejich podílu lze v době publikace tohoto textu pouze spekulovat, nepochybně jich bude celá řada, včetně přístupu politických elit či vlivu počasí a podnebí.

Jisté ovšem je, že mezi všemi faktory bude nepochybně svou roli hrát federativní podoba USA. Různé státy se liší v řadě ohledů včetně přístupu k epidemiologickým opatřením, a tak paušální srovnání USA s menšími státy, například Českou republiku, nemá příliš smysl. Proto jsme pro vás připravili interaktivní nástroj, ve kterém si můžete prohlédnout údaje o šíření nákazy ve všech státech USA.

Vzhledem k tomu, že údaje ze Spojených států lze považovat za poměrně kvalitní, jsou k nahlédnutí i data o podílu pozitivních testů mezi všemi provedenými. Ta lze brát jako důležitý signál o šíření nákazy v populaci.





Interaktivní graf nákazy COVID-19 v USA Následující interaktivní graf je pouze ilustrační. Vychází z dat Covid Tracking Project

Není to epidemiologický model

Nemá za cíl predikovat budoucí vývoj

Počet potvrzených nakažených nemusí odpovídat počtu skutečně nakažených Cílem grafu je ukázat data o počtu případů v čase. Můžete porovnat vývoj v různých státech a vybrat, které státy chcete zobrazit. Data jsou aktuální k datu 30. června 2020. Protože Covid Tracking Project zveřejňuje data za předchozí den, uvádíme datum s jednodenním posunem (data, která The Covid Tracking Project označuje jako 2. duben prezentujeme jako údaje z 1. dubna atd.).

Rozumím

Šíření COVID-19 ve Spojených státech amerických Případů za den Případů celkem Zemřelých denně Zemřelých celkem Testů za den Testů celkem Podíl pozitivních testů za den Podíl pozitivních testů celkem Celé USA

New York Florida Texas Kalifornie Massachusetts vynulovat Logaritmická osa Zvětšit na celou obrazovku Přepočítat na počet obyvatel Klouzavý průměr za 3 dny 7 dní Srovnat podle začátku epidemie (20+ nových případů denně) Státy: Nejvíc nakažených Nejvíc nakažených na obyvatele Nejrychleji roste Největší státy Nejmenší státy Největší republikánské Největší demokratické Swing states více nastavení 30. června 2020 . Stáhnout data v CSV: . Zdroj dat: The Covid Tracking Project . Stáhnout data v CSV:

Možnosti u grafů jsou podobné jako u našeho nástroje pro zobrazení údajů v podstatě všech suverénních států. Můžete si tedy vybrat státy buď jednotlivě, hledáním podle názvu (v české podobě), případně si je vybrat přímo na interaktivní mapce USA ve spodní části grafu. Graf automaticky přizpůsobí vertikální osu podle rozsahu údajů.



Pod textovým polem na vyhledávání států si lze „rozbalit“ podrobnější nastavení, ve kterém si zobrazení můžete lépe přizpůsobit. Například si lze přepnout na osu logaritmickou, která umožňuje lépe porovnávat trendy. K lepšímu pochopení trendů jsou vhodné klouzavé průměry (za 3 či 7 dní).

Možností je srovnat si průběh dané veličiny u všech vybraných států na jednu výchozí „startovní pozici“, tedy ode dne, kdy v daném státě bylo zaznamenáno nejméně 20 pozitivně testovaných.



Poslední variantou je výběr určité skupiny států v předem definovaných skupinách: podle velikosti, celkového počtu případů, ale také podle přírůstku případů v posledních dnech či největší demokratické či republikánské státy.



V jednom případě („swing states“) i na základě jejich důležitosti pro výsledek prezidentských voleb, které se mají konat v listopadu 2020. Skupina těchto „swing“ či „battleground“ států se v čase může měnit. My jsme se pro rok 2020 řídili odhadem webu Fivethirtyeight, podle kterého pro rok 2020 do ní patří: Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Severní Karolína, Ohio, Pensylvánie, Virginie, Wisconsin.



Analýza a vizualizace dat: Pavel Kasík