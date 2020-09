Koncem roku může být v Česku 3,5 milionu nakažených, říká nejhorší odhad

Jak nyní vnímáte epidemiologickou situaci?

Mám určitou obavu z interních prostor na podzim a v zimě. Od jednoho člověka pak můžete nakazit poměrně velké množství lidí. Evidentně současný nárůst souvisí také s návratem dětí do škol, který nutně změnil pracovní intenzitu a obecně návrat do práce řady dospělých lidí.

Kde se nyní lidé nejčastěji nakazí?

V létě to bylo hodně o rodinách, o rodinných oslavách, různých velkých párty, také ale o hornících v Moravskoslezském kraji a výrobní prostorech. Teď nadále zůstávají párty, různé oslavy a večírky, to opravdu hygienici hlásí jako jeden z velmi častých zdrojů nákazy. Z kategorií zaměstnání jdou hodně nahoru různé administrativní pracovní pozice, zrovna včera jsem to prezentoval hospodářské komoře. No a potom školy. S návratem dětí do škol současný nárůst skutečně do značné míry souvisí.

Karvinsko bylo v létě velmi silně zasaženo. Nyní jde o okres, který je na tom ve srovnání se zbytkem republiky dobře. Může to být dáno i tím, že došlo k nějaké promořenosti?

Určitě, je to jedno z možných vysvětlení. Z mého pohledu tam je ale i velmi schopná hygienická stanice. Vedení kraje velmi sofistikovaně pracuje s daty a přistupuje k věci profesionálně. Je to více faktorů dohromady a Moravskoslezský kraj nyní určitým způsobem opravdu odolává té druhé vlně a já si přeji, aby to tak zůstalo.



Jak velké zpoždění mají data, která jste dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) prezentoval?

Pokud se bavíme z přírodního hlediska, je to sedm až deset dní. Diagnostikujeme člověka, a on se nakazil asi před sedmi až deseti dny.

Již bylo řečeno, že kapacity nemocničních lůžek jsou nyní dostatečné. Lůžka však nejsou rozmístěna rovnoměrně. Nemůže tak někde lokálně nastat problém, aniž by byl systém zahlcen?

Nyní jsme prezentovali celorepubliková čísla. V jednotlivých regionech ale může být situace skutečně rozdílná. Jednak můžou být lůžka obsazena různě – podle situace v daném regionu, různá je také struktura nemocnic. Vytvořili jsme proto krajské kalkulátory dostupnosti péče a vývoje epidemie, které představíme na tiskové konferenci příští týden.

Co vše je vlastně zahrnuto jako faktor ovlivňující model? Hovoří se třeba o tom, že virová nálož bude s chladnějším počasím vyšší. Je tento faktor již zahrnut v modelu?

Zahrnujeme tam množství kontaktů a jejich rizikovost. Počasí samo o sobě není faktor, jsme ale schopni zahrnout do modelu, že – řekněme v říjnu – bude více kontaktů rizikových, tedy v interním prostředí, pod střechou, že budou lidé méně venku. Na to je ale teď brzy, teď jsme se zaměřili na to, abychom dobře podchytili vývoj září. Konec září rozhodne o tom, s jakým startovacím stavem půjdeme do října.

Autorka: Karolína Novotná