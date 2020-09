Neveřejná data ukázala alarmující poměr pozitivních testů. Už je nad 20 %

Poté, co na MS kraj v pátek odpoledne uvalila výjimečné opatření, si hygiena dala víkendový voraz. O víkendu se v Česku zase testovalo velmi málo. Poměr pozitivních testů se tak vyšplhal k 5%. To je velmi vysoké číslo -- pro srovnání, německý dlouhodobý průměr je 0.5 %, a 5 % je hodnota typická pro balkánské státy ztrácející nad epidemií kontrolu.

Znepokující na tom je, že hygiena i Vojtěch teď byli pod obrovským politickým tlakem. Pokud je ani tento tlak nevybičoval k mohutn...ějšímu testování, tak je to zřejmě nad jejich možnosti. O tomto víkendu se testovali jen dvě tisícovky lidí denně. To je hluboko pod národní testovací kapacitou. Ta by technologicky zvládla 10 000 testů i více za den. Úzké hrdlo tedy musí být organizační.