Prymula hrozí omezením rizikových akcí, zavřením barů od 22 hodin i škol

„Některá opatření dělat musíme. To asi nejcitlivější je případné zavírání škol, což nikdo nechce a nepřejeme si to. Pokud to bude jen trochu možné, tak se vůbec nebudou zavírat první stupně základních škol,“ řekl Prymula. „V regionech, kde to bude nezbytné, budeme diskutovat nad distanční formou výuky na druhém stupni, případně na středních školách,“ uvedl.



Hlavní riziko je teď podle nového ministra zdravotnictví u hromadných akcí, kde se konzumuje. „Ztrácíme zábrany. Když se podíváme do Německa, tak ta disciplína je tam mnohem větší,“ prohlásil Prymula poté, co ho premiér Andrej Babiš uvedl do úřadu, v jehož čele nahradil Adama Vojtěcha.

Nechci omezit svobodu a nejsem spasitel

Bary by se podle nového ministra zdravotnictví mohly povinně zavřít už ve 22 hodin, a ne až od půlnoci, jak je tomu dosud, kdy musí být zavřené od půlnoci do šesté hodiny ranní.



Zdůraznil, že se nevrací na ministerstvo jako spasitel a také dodal, že nehodlá omezovat svobodu. Ti, kteří místo roušky používají třeba záclonu, ohrožují podle něj i sami sebe a své okolí. Letní rozvolňování opatření šlo prý nad rámec toho, co je běžné v Evropě.

Při Prymulově uvedení do funkce řekl premiér Andrej Babiš, že nejdůležitější úkol je zabezpečit dostatečné kapacity nemocnic při jakémkoli scénáři vývoje epidemie.

Pozitivně testovaní, nakažení koronavirem, také musí být podle předsedy vlády do 48 hodin trasováni, což nyní nefunguje v Praze ani ve středních Čechách.

Nechci handicapovat ekonomiku

„Nechceme dělat opatření, která by handicapovala ekonomiku,“ řekl Prymula. Není podle něj možné ji decimovat tím, že se použije jednoduché opatření, jakým by byla uzávěra celé České republiky.

„Nikdo, ať zavede sebetvrdší opatření, tak tu krizi nevyřeší,“ uvedl nový ministr zdravotnictví. „Nestávám se ministrem covidu a toto není ministerstvo covidu,“ podotkl Prymula. Rovněž řekl, že nechce dělat personální zemětřesení na ministerstvu zdravotnictví.

Prymulu ve funkci ocenil i prezident Miloš Zeman. „Nedovedu si představit nikoho kompetentnějšího, který by stál v čele boje proti druhé vlně pandemie. Vím, jak skvěle jste obstál, když se bojovalo s první vlnou, a plně věřím, že stejně tak obstojíte i nyní ve velice a velice složité situaci,“ uvedl v pondělí, když v Lánech jmenoval do čela ministerstva zdravotnictví Romana Prymulu.

Ve funkci nahradil Adama Vojtěcha, který rezignoval. Babiš řekl, že bude s Vojtěchem i nadále spolupracovat.

Dosavadní vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Prymula byl Vojtěchovým náměstkem a v době nouzového stavu vedl krátce Ústřední krizový štáb, než ho vystřídal v čele štábu ministr vnitra Jan Hamáček. Vláda také v pondělí obnovil činnost Ústředního krizového štábu a premiér tak vyhověl požadavku ČSSD, opozice i hejtmanů.

Nouzový stav v dohledné době ne

„V dohledné době se nebude nouzový stav zavádět,“ řekl v úterý Prymula. Na ministerstvu zdravotnictví zatím převažuje názor, že opatření resortu, je možné přijímat i bez nového vyhlášení nouzového stavu. Nevyloučil ale také, že během týdne nebo dvou se to může změnit.

V březnu Prymula vzbudil pozornost, když mluvil o možném dlouhodobém uzavření hranic s tím, že cestování do zahraničí může být omezené i v příštím roce či dvou.

Prymula dříve vedl královéhradeckou fakultní nemocnici, byl ale dovolán kvůli podezření ze střetu zájmů. Z pozice náměstka ministra zdravotnictví, jímž byl od roku 2017, musel z rozhodnutí předchozího ministra Vojtěcha odejít letos v březnu kvůli chybějící bezpečnostní prověrce, jako ministr ji ovšem potřebovat nebude. Prezident Miloš Zeman již dříve řekl, že Prymulovi udělí nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva kvůli boji s koronavirem.