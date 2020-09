Některé školy kvůli volnu Prymulu vyslyší. Neobcházejte nás, vzkázal Plaga

Ministerstvo školství ředitelům žádné stanovisko nezaslalo, rozhodnout se má každá škola individuálně. „Chápu to pouze jako apel a doporučení školám. Pokud by se měly provádět nějaké změny školního roku nebo jiné systémové úpravy, vyzval jsem pana ministra, abychom do toho byli více vtaženi,“ komentoval Prymulův apel ministr školství Robert Plaga.

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka je zavírání škol kvůli epidemii úkolem hygieniků. „Pokud se pan ministr domnívá, že podobná aktivita může pomoct utlumit krizi, tak je plně v jeho kompetenci, aby se domluvil s hygienou a školy uzavřel,“ řekl Zajíček.

„Naprosto nechápu, proč to dává do roviny apelu na ředitele škol, kteří mají použít jeden z pěti možných volných ředitelských dnů, aby je na to vyčlenili,“ dodal nicméně. Upozornil, že ředitelé musí své rozhodnutí konzultovat se zástupci zřizovatele a rodičů.

Souhlasíte s uzavřením škol v pátek před prodlouženým víkendem? celkem hlasů: 3743 Ano 1134 Ne 2447 Je mi to jedno 162

Oslovení ředitelé škol kritizovali fakt, že se o výzvě dozvěděli z médií. „Pan ministr zdravotnictví o to požádal docela narychlo, žádnou oficiální informaci jsem o tom navíc doteď nedostal, akorát jsem si to přečetl na internetu. Od našeho zřizovatele nemám žádné doporučení a od ministerstva školství také ne,“ řekl iDNES.cz ředitel Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka v Brně Radek Klimeš.

Brněnské sportovní gymnázium patří mezi školy, které se rozhodly volno nevyhlásit. „Ředitelská volna jsou pro nás důležitá kvůli přijímacím řízením a maturitám, já nevím, jak bych to pak na jaře udělal. Mohlo by mi chybět. No a pak také nevím, jestli jeden den volna z epidemiologického hlediska něco vyřeší,“ vysvětloval Klimeš.

Podobný problém řešilo i vedení Střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze. „Budeme mít poradu, ale nevím, jestli volno vyhlásíme. Jedno jsme už totiž měli minulý pátek. Je to organizační problém,“ komentoval ředitel školy Ondřej Mandík.

Proti plošnému vyhlašování pátečního ředitelského volna je i místopředseda Senátu a ředitel pražského gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička. Vyhlašování plošných opatření se podle něj v minulosti neosvědčilo. Školáci také zameškali dost výuky a měli by se učit, tvrdí. Školy by se podle něj měli zavřít pouze tam, kde je situace problematická.

„Výuky jsme letos už zameškali opravdu hodně. Pokud na škole není situace nějak kritická, že by hrozilo její uzavření, tak si myslím, že by se mělo učit. Navíc nevím, jestli jeden den volna skutečně pomůže zlepšit epidemiologickou situaci “ řekl rádiu Impuls Růžička.

Střední školy jsou na distanční výuku připraveny

Prymula v úterý po uvedení do úřadu ubezpečoval, že ministerstvo nebude zavírat první stupně základních škol, pokud to bude aspoň trochu možné. Přiznal však, že se diskutuje o možnosti distanční výuky na druhých stupních základních škol a na středních školách.

Všichni oslovení ředitelé středních škol svorně tvrdili, že jsou připraveni na spuštění distanční výuky. Někteří dokonce přiznali, že už s ní počítají.

„Jsme připraveni. Na webovém prohlížeči máme založenou virtuální učebnu, kde jsou přihlášeni všichni žáci. Tam bude probíhat online výuka a studenti tam mají k dispozici také všechny materiály a učebnice,“ popsal ředitel brněnského sportovního gymnázia.

Náročnější přípravy mají ředitelé průmyslových, zdravotnických a dalších odborných středních škol. Některé předměty totiž nelze vyučovat distančně.

„V současnosti už jen čekáme na pokyn hygienické stanice a doporučení zřizovatele. Připravujeme se na dvě varianty. Tou první je přechod na plný distanční režim. Druhou variantou by pak byla prezenční výuka alespoň v dílnách a laboratořích, kterou nelze provádět na dálku,“ vysvětlil Ondřej Mandík, ředitel střední průmyslové školy v Praze 2.

Naopak základní školy podle předsedy asociace ředitelů ZŠ Michala Černého ještě na přechod na distanční výuku připraveny nejsou. Osobně by se spuštěním výuky na dálku ještě počkal. „Dělali jsme ještě výběrové řízení na počítače a zjišťovali, které děti počítače potřebují. Tento proces během září teprve probíhal a nejsme ještě připravení na spuštění distanční výuky. Teď bych ji ještě nevyhlašoval,“ řekl v rozhovoru pro novinky.cz Černý.