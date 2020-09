Dejte pravidla pro zavření škol, volají učitelé. Vládě poslali otevřený dopis

„Žádáme vás, abyste v rámci zaváděných opatření proti šíření pandemie koronaviru připravili a zveřejnili jasná a transparentní pravidla, ze kterých bude všem aktérům ve vzdělávání jasné, za jakých podmínek dojde v daném místě k rozhodnutí o uzavření škol,“ píše se v otevřeném dopise od Učitelské platformy, který je adresován premiérovi, ministrovi zdravotnictví a hlavní hygieničce.

V Česku byl ve čtvrtek rekordní přírůstek 2 139 nakažených. Zpřísňují se opatření v klubech a restauracích, omezuje se počet návštěvníků. Školáci od druhého stupně v Praze zřejmě budou muset mít roušky i během vyučování.

Platformě vadí především nejasnost v tom, jak se bude zacházet se školami. Pravidla nejsou jasná ani v rámci semaforu. Neví se, jestli se budou školy zavírat podle nárůstu v místě, jestli se bude jednat jen o určité stupně nebo jestli se na školách zpřísní hygienická patření v podobě roušek.

Roušky ve školách řeší hygienici

V některých školách nošení roušek zavedli poté, co se tam dostala nákaza koronavirem.

„Trvalo to celkem tři dny. Toto opatření rozdělilo společnost na dva tábory. Zaryté odpůrce a naopak rodiče a pedagogy, kteří by rádi, aby toto opatření trvalo i dál. Já osobně roušku ve třídě používám. Je pochopitelné, že současný stav, kdy se uvolnila stavidla a pustil se proud rozvolnění jarních opatření vedl k situaci, která je nyní,“ popisuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín na Hodonínsku Zbyněk Mašek.

Nošení roušek rozděluje společnost na dva tábory i ve společnosti. Zatímco na jaře je šila skoro celá republika, dnes je lidé odmítají nosit jako znak omezování svobody.

„S rouškou se pochopitelně hůře dýchá a artikuluje. Nicméně je potřeba si zvolit, zda se chceme bránit a pak roušky ano, i s tím že se bude hůře mluvit a dýchat. Nebo se bránit nechceme a pak je volbou promoření nebo distanční výuka,“ dodává ředitel Mašek.

O rouškách během vyučování by podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michal Černý budou jednat hygienici. „Volala mi paní Jágrová, že to bude v Praze navrhovat. Počítal jsem s tím už před tím, když jsem viděl vývoj situace nebo co se stalo v Jižních Čechách. V rámci asociace jsme si dělali průzkum, v němž asi polovina učitelů uvedla, že by je ze své vůle nezavedla,“ říká Černý.

V rámci průzkumu v řadách asociace by část ředitelů roušky brala jako nařízení, které se musí akceptovat. Něco přes deset procent by to prý bralo dokonce jako pomoc, že by nemuseli třeba přesvědčovat rodiče. Jedním z návrhů byla povinnost roušek na druhém stupni.

„Další otázkou je tělocvik nebo hudební výchova, to bychom museli ještě dořešit. Samozřejmě je to nepříjemné. Plánuje se, že bychom dělali nějaké přestávky, kdy si děti sundají roušku – třeba půjdou ven nebo půjdou od sebe a otevřou se okna. Prostě třeba, že budou vždycky deset minut bez roušky, aby je neměly pořád na obličeji, protože to by zešílely,“ podotýká Černý.

Jen aby to nebylo ze dne na den

Na přesnější instrukce tak čeká řada lidí. Ředitelé by se v souvislosti s nařízením roušek od hygieny vyhnuli například stížnostem rodičů. Od té doby by za to totiž mohly padat stížnosti na OSPOD či dokonce pokuty. Ředitelé by podle Černého potřebovali instrukce, co dělat s rodiči, kteří odmítají roušku.

Školy mají také desítky zaměstnanců. Proto je podle Učitelské platformy potřeba jim dát taková pravidla, kdy se může jejich škola zavřít.

„Do škol dochází stovky dětí, jejichž docházka či ‚nedocházka’ ovlivňuje životy a zaměstnání stovek rodičů. Ti potřebují být na tuto situaci připraveni s dostatečným předstihem, aby mohli včas a jasně o možném uzavření školy informovat své zaměstnance, žáky i jejich rodiče,“ vyjmenovávají zástupci dále v otevřeném dopise, kteří chtějí vidět jasná kritéria a předem odhadnutelná opatření, která by se mohla dotknout nejen škol, ale i dalších provozovatelů obchodů či divadel.

