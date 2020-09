Zavírání ve 22 nás zničí, říkají restauratéři. Žádají hodinu navíc

Pražské restaurace se v minulých dnech vyprázdnily. Lidé si v obavách z nákazy covidem-19 sami „zakazují“ večeře nebo posezení u piva. Částečně i proto restauratéry šokují plány nově jmenovaného ministra zdravotnictví Romana Prymuly na povinné uzavírky už ve 22 hodin.

Podle Luboše Kastnera, spolumajitele skupiny Hospodska (má 6 podniků v Plzni a Praze), tím restauratéři přijdou o značnou část tržeb.

„První slova nového ministra vyvolávají mezi gastronomy paniku. Chápeme nutnost reagovat na zhoršenou situaci. Nicméně uzavření provozu ve 22 hodin by znamenalo ztrátu až 30 procent z denní tržby. To je pro gastronomy, kteří přežili šestiměsíční ekonomické hladovění, již likvidační,“ říká Kastner, jenž za restauratéry vystupuje v rámci Asociace malých a středních podniků.

Navrhuje, aby měl host alespoň možnost objednat si do 22 hodin a zavírací doba se posunula na 23. hodinu.

Opatření zatím neplatí. Ministr zdravotnictví na tiskové konferenci při příležitosti uvedení do funkce oznámil, že zkrácení otevírací doby barů a restaurací je dalším připravovaným krokem v boji proti pandemii.

Modelová městská restaurace v době covidu. Zdroj: AMSP ČR

Kastner zmínil, že sektor decimuje i změna spotřebitelského chování. „Finanční ztráty však nejsou to jediné, co restaurace potkalo. Lidé si navykli na to trávit čas doma, změnili své návyky. Někteří již nenavštěvují restaurační podniky tak často, jiní se už nevrátí vůbec,“ uvedl.



O další podporu sektoru si řekl prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek. „Ubytovací i stravovací zařízení byly silně zasaženy pandemií a stále se zmítají v ekonomických problémech. Stát by měl zvážit možnost cílené podpory podnikání v tomto oboru,“ řekl.

Zároveň dodává, že přijímaná opatření nejsou předem nijak konzultována s odborníky z praxe. Jsou přijímána dosti chaoticky a bez snahy hledat takové cesty, které by méně zasahovaly do ekonomiky pohostinství a cestovního ruchu.

Kastner podotýká, že restaurace a hospody nebyly v žádné statistice zmiňovány jako hlavní zdroj nákazy. Gastronomie zaměstnává přes 150 tisíc lidí. „Dopady budou pro mnoho rodin fatální,“ zmínil.