Za slova, že Zeman a Babiš mají umřít, si zve šéf ODS Novotného na kobereček

Na dotaz, zda bude prosazovat vyloučení Novotného či nějakou jinou formu trestu pro prostořekého člena ODS, předseda strany odvětil: „Tím dalším krokem, který jsem udělal, je, že jsem si pozval Pavla Novotného a povedu s ním rozhovor. Budu s ním chtít mluvit o jeho vystupování, o tomto výroku, jak budu postupovat budu informovat nejprve kolegy ve straně. Máme demokratické mechanismy a v žádném případě to nebude rozhodnutí jednoho člověka, ani předsedy. Nemám ve zvyku někomu něco vzkazovat přes média.“

Novotný podle Fialy na osobní setkání kývl. Předseda ODS chce záležitost řešit v průběhu příštích dvou týdnů. „Takové výroky zaznívat nemohou, jsou to nepřijatelné výroky, a zavírat oči před tím nikdo z nás nechce,“ prohlásil Fiala.

Spousta členů ODS, členů vedení a různých orgánů řekla, že takto ne. „Další kroky v rámci vnitrostranické demokracie mohou následovat, ale prosím, nechte to nejdřív na vnitrostranické diskusi,“ uvedl šéf ODS.

Fiala také řekl, že věci mají svou prioritu. Musí se nyní v prvé řadě věnovat volební kampani a tomu, jak dotlačit vládu k tomu, aby se vůbec nějakým způsobem vyrovnávala s koronavirovou krizí. „Což se nyní neděje,“ řekl Fiala.



Novotný posílal Zemana do věčných lovišť

Novotný se drsně vyjádřil v rozhovoru pro portál Info.cz. „V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť. A abych byl poslancem. Já vím, že to zní strašně, ale je to v zájmu České republiky,“ řekl Novotný.



Starosta Řeporyjí, který v lednu kandidoval neúspěšně na post místopředsedy ODS, následně iDNES.cz řekl, že nikomu nepřeje smrt, že je mu to odporné. „Jen jsem konstatoval objektivní fakt. Jsem o tom zájmu ČR přesvědčen, byť jsem jen pitomec ze Řeporyjí a oba jmenovaní pánové jsou demokraticky zvolení. Tady se rozkrádá stát za pomoci státního aparátu a pan prezident rád jedná v zájmu cizích mocí a dělá nám ostudu v zahraničí,“ řekl Novotný.

Výjimka, kterého si ODS může dovolit, říkal Fiala

Ještě loni v listopadu měl předseda ODS Petr Fiala tendenci se starosty Řeporyjí zastávat. „Pavel Novotný je originál, je to člověk, který je neopakovatelný, a je to výjimka, kterou si ODS může dovolit,“ řekl tehdy.

V přímém přenosu ruské televize se Novotný nerozpakoval mluvil o tom, jak sovětská NKVD v Katyni za války vraždila polské důstojníky, takže televize zkrátila čas původně vyhrazený na rozhovor zhruba na třetinu. Novotný také nechal vztyčit v Řeporyjích pomník vlasovcům, kteří v závěru války pomohli při osvobození Prahy, když se obrátili proti nacistům, na jejichž straně před tím za druhé světové války bojovali.



„Asi všichni chápou, že způsob, jakým Pavel Novotný vystupuje, ta forma, to není můj šálek čaje. Nemyslím si ani, že by to měl být nějaký model, podle kterého by postupovali další starostové ODS,“ řekl tehdy Fiala.