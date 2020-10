Němcová: Chci být v týmu, který se vymezí silněji proti Zemanovi i Babišovi

Máte velmi blízko k tomu, abyste se stala novou senátorkou. Překvapilo vás jakou obrovskou podporu jste dostala na Praze 1?

Překvapilo mě to. Místy jsem až byla dojatá, když začaly nabíhat volební výsledky. Potkávala jsem spoustu lidí během kampaně, kteří mi tu podporu dávali, ale nikdy nevíte, kolik z nich přijde k volbám. Nevíte, jak se nakonec rozhodnou. Pro mě, musím říci, po hodně dlouhé době, to byl ohromně silný pocit.

Vaším soupeřem ve druhém kole bude dosavadní senátor Václav Hampl, bývalý rektor Univerzity Karlovy. Co rozhodne o výsledku druhého kola?

Podle mě to, jestli voliči, kteří byli v prvním kole, přijdou i ke kolu druhému. Jestli to nevzdají, jestli neřeknou „už jsme tam jednou byli, už se nám nechce“. Tak bych je moc chtěla poprosit, abychom to dotáhli do konce.

Jste z Vysočiny. Čemu přičítáte, že vás drtivě podpořili lidé z Prahy 1? Je to tím, že Praha 1 je baštou „pražské kavárny“, která dala najevo, že si vás přeje jako novou senátorku?

Jsem vděčná oběma svým domovům, jak vysočinskému, tak pražskému, že si mě vzali za svou, že to, jak mě formovala Vysočina, teď ocenila Praha. Dvacet dva let v Praze žiju, bydlí tu moje děti. Kandidovala jsem tady v roce 2013 v předčasných volbách, takže už se toho podhoubí pražského občanského života velmi dotýkám. Vždycky mluvím o tom, že to je velké bohatství, když má člověk dva domovy a v obou je šťastný a cítí se tam dobře, protože ti lidé ho tam mají rádi.

Kandidáti s podporou ODS postoupili do druhého kola i v Praze 5, pan Michael Žantovský, i Eduard Stehlík v Praze 9. Jaký celkový výsledek senátních voleb by byl pro ODS úspěchem?

My obhajujeme dva senátorské posty, pokud se nemýlím, to by ale bylo málo. Určitě máme nakročeno k tomu získat těch pozic víc. Záležet bude ještě na druhém kole, ale celkově ta podpora, to že se dokázaly dohodnout politické strany, v mém případě ODS, TOP 09, STAN a Liberálně ekologická strana, tak si myslím, že to vyslalo k občanům signál, na který už dlouho čekali, že tady je schopnost se domluvit.

Předseda ODS Petr Fiala řekl, že jeho cílem je udržet demokratickou většinu v Senátu a aby předsedou horní komory parlamentu zůstal pan Vystrčil. Tím je, zdá se, zodpovězena otázka, kdo je kandidátem ODS na šéfa Senátu po volbách. Přesto se vás zeptám. Mohla jste být premiérkou, vedla jste Poslaneckou sněmovnu. Nemáte ambici stanout v čele horní komory parlamentu?

Myslím, že Miloš Vystrčil přesvědčil občany i politiky, že tu roli, do které se dostal nečekaně, neplánovaně po nešťastném úmrtí Jaroslava Kubery, zvládá naprosto přesně, výborně. Nešla jsem kandidovat do Senátu s tím, že bych pomýšlela na některé z významných křesel. Já jsem chtěla být mezi lidmi, kteří budou tady s tou zemí budou schopni trošku pohnout a vymezit se silněji proti prezidentovi, proti premiérovi, protože tam odtud cítím tlak na demokratické principy, nejsilnější, nejdestruktivnější a mě baví být v tom týmu, který se tomu postaví. Umím být týmový člověk.

Myslím, že dvakrát v minulosti jste dostala nabídku od tehdejšího šéfa ODS, abyste kandidovala na Hrad. Vy jste to ani jednou nepřijala. Vede vás to, jaký máte nyní úspěch v senátních volbách, k úvaze, že byste to přece jen zvážila, tu kandidaturu?

Každého kandidáta, kterého se zeptáte uprostřed voleb nebo těsně po jejich skončení, vám řekne - a teď nechci týden o žádných volbách slyšet. Mluvit okamžitě o jakýchkoli dalších, na to nejsem vůbec připravená, ale ta motivace je ohromná. Je to pro mě signál, který si musím ještě poskládat v hlavě.

Má blíže ke kandidatuře na Hrad za ODS Miloš Vystrčil nebo vy?

Vůbec jsme se o tom nebavili. Neumím na to odpovědět.