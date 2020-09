Bylo to za hranou, kaje se Novotný kvůli svým výrokům po schůzce s Fialou

„V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť. A abych byl poslancem. Já vím, že to zní strašně, ale je to v zájmu České republiky,“ prohlásil na začátku září Novotný. Výroky později mírnil. Celou situaci prý myslel v nadsázce a nikomu smrt nepřeje. Za svým tvrzením si ovšem stojí.

Jeho slova nicméně odsoudil i předseda ODS Petr Fiala. „Je to nepřijatelné, aby takové výroky zaznívaly od členů Občanské demokratické strany,“ řekl už dříve iDNES.cz Fiala. A pozval si Novotného k sobě na „kobereček“.

Ke schůzce skutečně došlo, jak na Twitteru napsal Novotný. „To, co jsem předvedl, bylo daleko za hranou akceptovatelného. Bylo to nepřijatelné,“ uvedl starosta. Zároveň dodal, že udělá maximum pro to, aby Fiala nelitoval toho, že je po jejich setkání stále členem ODS.



„Strana může mít člověka, který se vyjadřuje neobvykle, podivně, provokuje, jenom to musí mít nějaké hranice. Pavel Novotný jinak zastává obsahově politiku ODS, nehlásá žádné názory, které by šly proti tomu, co je program a cíl ODS. Problém je ve formě,“ odpověděl Fiala ve středečním rozhovoru na otázku redakce iDNES.cz, zda se cítí komfortně v jedné straně s Novotným.



Řeporyjského starosty se na Twitteru zastal mimo jiné poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek. „Každý, komu o něco šlo, to někdy ‚nepřijatelně přepískl‘. Je to cenná zkušenost. Na druhou stranu o Tobě všichni víme, že Ti jde také o něco jiného, než brát v politice příjemný plat. Přes všechny Tvoje ‚úlety‘ si Tě proto velmi vážím,“ vzkázal Novotnému.

Řeporyjský starosta se v poslední době dočkal pozornosti i díky dopisu, který poslal adresoval čínskému ministrovi zahraničí Wangovi. V něm vytkl čínskému představiteli útok na šéfa Senátu Miloše Vystrčila kvůli cestě na Tchaj-wan a vyzval ho, aby se Čínská lidová republika za „ubohý diplomatický fuck-up“ omluvila Česku. Za dokument týdne dopis následně označil prestižní magazín Foreign Policy.

