Trikolóra pohořela. Klaus chválil výsledek ve Zlínském kraji

V krajských volbách prozatím Trikolóra získala 0,38 procenta hlasů a jen tři mandáty. Redakce Václava Klause pro iDNES.cz: Co na tento výsledek říkáte, asi jste očekával výrazně lepší? Neočekával jsem lepší výsledek. Ukázalo se, že tam, kde jsme sehnali peníze na kampaň, což bylo Zlínsko, jsme se přiblížili tradičním politickým stranám. Naopak tam, kde to lidé dělali z nadšení a srdcem, je ten výsledek horší. Nejde si naivně myslet, že to lze dělat jen srdce. To je fakt. Je to realita, ke které se budeme muset postavit a říct si, jak dál. Tedy spojit se pro příště na společné kandidátky? Na to je teď fakt předčasné odpovídat. Já teď jedu poděkovat Pražákům a Středočechům za výsledek, pak si dám čtyři piva, vyspím se a zítra se půjdeme bavit, jak dál.