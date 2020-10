Na Vysočině vyhrálo ANO, radují se Piráti a smutní Běhounek i komunisté

S náskokem získal od občanů největší počet preferenčních hlasů. Ale výsledek ČSSD, za niž dosavadní hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek jako lídr kandidoval, mu radost značně kazí. Je pravděpodobné, že po dvanácti letech dojde na postu prvního muže kraje ke změně.



Sociální demokracie skončila ve vyrovnaných krajských volbách na Vysočině až pátá. V 45členném zastupitelstvu získá jen šest křesel, o pět méně než před čtyřmi roky.

„Je to přesně tak, jak jsem říkal, i když mi nikdo nevěřil. Bude složité vytvořit nějakou vládu, budeme mít všichni skoro stejně mandátů,“ reagoval hejtman Jiří Běhounek. „Abyste dali dohromady nějakou stabilní radu, budou potřeba čtyři subjekty.“

Problém nemá ani s tím, že by přijal roli opozičního zastupitele. „Už jsem jím v minulosti také byl. Můžu třeba také pustit do zastupitelstva někoho místo sebe. Já s tím nežiji a nepadám,“ řekl novinářům.

Už před volbami avizoval, že by byl spokojený i v ortopedické ambulanci v Pelhřimově. Navíc vykonává ještě práci poslance.

Nevylučuje však ani to, že by pokračoval v krajské radě. Vyjednávání však podle něj musí začít vítězné hnutí ANO. ¨

„Mají to ve svých rukách, předpokládám, že začnou vyjednávání. Variant je asi deset,“ odvětil Běhounek na otázku, zda preferuje pokračování současné barevné čtyřkoalice ANO, ODS, ČSSD a STAN.

Parlamentní opozice má na Vysočině pohodlnou většinu

ANO sice zvítězilo, ale ani v jeho štábu nepanovala nějak přehnaně bujará nálada. Hnutí dosáhlo na deset mandátů, což je o jeden více, než mělo v krajském zastupitelstvu dosud. Je tu však jedno velké ale… Krajské vedení ANO si totiž uvědomuje, že vítězství mu může být k ničemu. Pokud se domluví strany nynější sněmovní opozice, získají pohodlnou většinu.

„Krajská politika je o lidech, takže já bych se vyhnul politikaření a nepřenášel do ní ani celostátní politiku. Jde tady především o přínos pro Kraj Vysočina,“ nastínil další vývoj povolebních jednání lídr ANO Martin Kukla.

S výsledkem voleb je dosavadní náměstek hejtmana spokojený. „Výsledek mohl být lepší, ale samozřejmě i horší. Když to srovnám s rokem 2016, tak jsme svoji pozici obhájili a máme dokonce o jeden mandát více,“ okomentoval sedmatřicetiletý lídr.

O tom, zda bude usilovat, jakožto jednička vítězné strany, o křeslo hejtmana, odmítal krátce po sečtení výsledků spekulovat, stejně jako o variantách případných koalic.

Piráti jsou nadmíru spokojeni a výsledkem překvapeni

Druhým nejsilnějším uskupením na Vysočině se stali Piráti. Ti o pouhých 18 hlasů předčili třetí ODS se Starosty pro občany. Na výsledek jejich vzájemného souboje se čekalo až do sečtení posledního okrsku.

„Moje meta byl dvouciferný výsledek. Bavili jsme se o tom, že pokud získáme pět či šest mandátů, tak budeme velmi spokojeni. Sedm mandátů je velký úspěch,“ prohlásila lídryně uskupení Hana Hajnová.

„Překvapilo mě, že jsme to byli my, kteří cílovou pásku protnuli jako druzí, protože ostatní strany tady mají docela hluboké kořeny a tradici a Vysočina je poměrně konzervativní kraj. O to více si cením toho výsledku, který jsme na Vysočině dosáhli,“ řekla.

Piráti si podle Hajnové zakázali spolupráci s jakýmikoli extremistickými uskupeními, kam řadí i KSČM. S vyjednáváním chtějí začít hned v neděli. „Je to otevřené,“ nechtěla nic bližšího naznačovat Hajnová.

Lidovci chtějí stabilní a názorově i lidsky blízkou koalici

„My jsme spokojeni, zisk sedmi mandátů je zlepšení,“ prohlásil lídr ODS Vítězslav Schrek. Za velké plus považuje předvolební spojení strany se Starosty pro občany. „Poznala se spousta nových lidí,“ ocenil.

I podle něj může vzniknout velké množství různých koaličních projektů. První kontakty případných partnerů avizoval už na sobotní večer. „Jsme schopni domluvit se se všemi, kromě komunistů,“ řekl.

Velmi složité vyjednávání čeká i lídr lidovců Vít Kaňkovský, pro něhož volební výsledek KDU-ČSL byl určitým zklamáním, ale zase ne ostudou. Obsadili čtvrté místo, jen těsně před sociální demokracií.

„Chtěli bychom stabilní a názorově i lidsky blízkou koalici,“ poznamenal. Jednat o ní už nyní odmítá s komunisty, největší naděje naopak vkládá do jednání s ODS, Piráty a STAN. Jednání podle něj může zdržet druhé kolo senátních voleb, kde proti sobě na Žďársku stojí kandidát lidovců proti představiteli ČSSD.

Starostové a nezávislí nakonec získali pět mandátů, o jeden si polepšili. Jejich lídr Lukáš Vlček před volbami mluvil o vítězství - mnoho si sliboval od kandidátky sestavené z úspěšných komunálních politiků - ale nakonec byl spokojen i se ziskem šesti křesel.

„Máme o dva mandáty víc než před čtyřmi roky, to je padesátiprocentní nárůst. Je to dobré,“ tvrdí. Věří při tom, že STAN sehraje zásadní roli při sestavování povolební koalice. „Jsme středopravé uskupení a tím směrem se budeme i ubírat,“ naznačil a už předem vyloučil jakoukoliv spolupráci s komunisty.

KSČM utrpěla nejhorší výsledek v historii, mimo je i SPD

A právě jejich lídrovi Pavlu Hodáčovi nebylo po sečtení výsledků vůbec do řeči. KSČM utrpěla debakl, v krajském zastupitelstvu jejich představitelé zůstanou další čtyři roky jen ve třech. „Výsledek je slabý, nejhorší v historii voleb do krajů,“ zklamaně konstatoval.

Neúspěch si vysvětluje vyšší voličskou účastí a jinou skladbou voličů. „Zřejmě nepřišla ta voličská základna, která chodí volit naši stranu,“ dodal. Sám v zastupitelstvu neusedne, byl přeskočen kolegy s větším počtem preferenčních hlasů.

Zklamaní jsou i představitelé SPD. Ti se do krajského zastupitelstva nedostali vůbec, skončili pod pěti procenty. „Pár mandátů jsme čekali. Bohužel, dělali jsme maximum, co jsme mohli, ale voliči rozhodli jinak. Musíme to tak brát,“ podotkl stranický lídr Karel Fink.

O konečném složení nového krajského zastupitelstva rozhodoval až úplně poslední sečtený okrsek. Hodně dlouho na vážkách a těsně kolem potřebných pěti procent se pohybovalo uskupení Pro TOP Vysočinu složená především z politiků TOP 09. Do zastupitelstva se nakonec nedostala doslova o vlas, získala jich 4,99 procenta.

Volit na Vysočině nakonec přišlo necelých 40 procent oprávněných voličů. To je o něco málo více, než činil celostátní průměr.