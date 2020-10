Vítěz by měl brát vše, to by bylo spravedlivé, říká po volbách Babiš

Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše to nebyly klasické volby. „V debatách byly samé útoky na vládu, jak to zvládla nebo nezvládla. Počkejme, až bude covid pryč,“ vyzval. „Pro mě je to skvělý výsledek po té masáži komentátorů, haterů, kteří šíří lži, že jsme vůbec vyhráli. Naši voliči nás nenechali ve štychu,“ zhodnotil výsledek.

„Vždycky, když vyhrajeme volby, z České televize se dozvídáme, že jsme je prohráli. Těší mě, že jsme získali tolik hlasů. Měl jsem z toho obavy, to ani nebyly krajské volby. O čem to bylo? Vláda a covid-19,“ dodal Babiš.



Vítěz by měl brát vše

ANO sice zvítězilo v deseti krajích, hejtmanský post ani účast ve vládní koalici ale zatím nemá zdaleka všude. V několika krajích už se dokonce rýsují koalice bez ANO. Podle Babiše by proto byl spravedlivý většinový systém, vítěz s nejvyšším počtem preferenčních hlasů by měl brát vše, řekl v neděli. Souhlasí také s prezidentem Milošem Zemanem, který koalice bez vítěze označil za spiknutí poražených.



Babiš přesto nesouhlasí s prezidentovým hodnocením voleb, že by volby byly porážkou levice. Její voliči podle Babiše přešli k Pirátům, které označil za extrémní levici. Piráti se v krajských volbách umístili za hnutím ANO. Pirátská strana představuje podle Babiše promigrantskou extrémní levici, která ničí Evropu, český průmysl a podporuje nelegální migraci, řekl Blesku. Odebrání voličů vládní ČSSD a vládu podporující KSČM pak podle premiéra nebyla předvolební strategie hnutí.

Pokorná Jermanová se obklopila divnými lidmi

Babiš uznal, že jeho hnutí ANO nemá výrazné osobnosti. „Musíme si v rámci hnutí říct, co jednotlivé kraje přinášejí, jestli pracují, zakládají nové organizace, nebo si to zprivatizovali a jsou aktivní, jen když se blíží volby,“ řekl. ANO podle něj už dávno není hnutí jednoho muže. „Musíme generovat nějaké osobnosti, které hnutí dostatečně negeneruje,“ řekl v rozhovoru.



Naopak výrazná hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová ANO ve Středočeském kraji dotáhla až na třetí místo. Členku hnutí Babiš označil za tvrdohlavou, prý ji po předchozích volbách vyzval, aby do vedení kraje nechodila. „ V roce 2016 jsem jí říkal, počkejte na 2017, vyhrajeme volby, můžete být předsedkyní Sněmovny. Ne ne, ona chtěla být hejtmanka, vzala si tam spoustu nějakých lidí, ale udělala tam i spoustu dobré práce,“ zhodnotil neúspěch v tomto kraji. Dodal, že se obklopila „divnými lidmi“.



Hnutí ovládlo 10 krajů, vznik případných koalic s ANO nechá Babiš na vedení jednotlivých krajských organizací a nehodlá do nich zasahovat. V krajských volbách hnutí získalo přes 600 tisíc hlasů, zatímco před čtyřmi lety to bylo o 70 tisíc méně. V přepočtu na mandáty získalo ANO v roce 2016 celkem 176 mandátů, letos o dva více. „Ani nevím, s kým budou dělat koalice. Pro mě je důležité, že jsme vyhráli, to jsem chtěl,“ řekl.

Nekomentoval ani výsledky prvního kola senátních voleb, kde za ANO postupuje do finále devět kandidátů. Prý se s nimi ještě pořádně neseznámil, řekl v neděli v poledne.



Andrej Babiš: Skvělý výsledek, masáž opozici nevyšla (3. října 2020):