Jih Brna mění tvář, dostane modernější střih. Starousedlíci ale vzdorují

Pečivo přestala pekárna Delta v brněnských Horních Heršpicích vyrábět před čtyřmi lety. Od té doby areál chátrá, což se ke konci roku změní. Nejdřív půjdou k zemi staré budovy, místo nich vyroste prodejna Siko s dalšími obchody. Ve druhé fázi má vzniknout rezidenční komplex s asi 250 byty.

Na území Brna-jih chystají projekty i další soukromí investoři, ale nejblíž výstavbě je právě kompletní přeměna někdejších pekáren s náklady přes miliardu korun. „Záměr jednoznačně zlepší současný stav území, jenž neodpovídá hodnotě a významu místa pro celé Brno a lidem prakticky nic nepřináší. Investor se zavázal to změnit prostřednictvím zeleně a různých řešení veřejného prostoru, která plynule navážou na okolní zástavbu. Po dokončení se lokalita stane významným přínosem pro tuto část města,“ slibuje Radim Anton ze společnosti MFD Management, jež projekt chystá pro firmu Siko.

Ožehavým tématem je tradičně doprava. Po přilehlé Bohunické ulici už dnes proudí tisíce aut, frekventovaná je i vedlejší Pražákova, po níž lidé míří do prodejny potravin JIP. „Čtyři metry od domu nám neustále jezdí jedno auto za druhým včetně kamionů. Kdo tam nebydlí, nedovede si to představit. A je to čím dál horší,“ posteskla si za nespokojené starousedlíky například jedna z obyvatelek na nedávném veřejném představení projektu.

Přitom právě do této a Pražákovy ulice vyústí obě napojení z přestavěného areálu. Jen pro rezidenční část je odhad asi tří stovek aut za den. „Zásadní je vybudovat výjezd zezadu přímo na blízké rameno silnice napojující se na Vídeňskou. Využili by ji lidé, kteří chtějí jet směrem na centrum města, nemuseli by areál objíždět přes Pražákovu a Bohunickou,“ navrhuje exstarosta a současný opoziční zastupitel Brna-jih Josef Haluza (SOCDEM).

Připravované projekty v části Brno-jih Areál Siko Někdejší pekárnu Delta v Horních Heršpicích nahradí polyfunkční areál. Investorem je firma Siko, v první fázi vznikne její prodejna a další obchody, druhá počítá s blokem domů s asi 250 byty. Komerční park Kampus poslouží pro výrobu, sklady, menší prodejny či kanceláře. Součástí budou zelené plochy i cyklostezka. Vyrůst má u dálnice D1 v Dolních Heršpicích. Za projektem stojí investiční skupina Rockaway Capital skrze firmu Re PropCo. Obytný komplex Zástavba rodinných a bytových domů poskytne bydlení pro 500 lidí. V projektu je i seniorský dům a školka. Pozemky v Havránkově ulici u potoka Leskava v Dolních Heršpicích vlastní BJ Land, za níž stojí advokátní kancelář Wimětal & Partneři a firma Svoboda & Prucha.

Podle Antona nicméně takový výjezd není možné udělat kvůli výškovému rozdílu mezi areálem a stoupající silnicí. Investor alespoň na žádost radnice zajistí semafory na křižovatce Bohunické a Pražákovy, kde se dnes složitě odbočuje.

Druhá – rezidenční – část projektu závisí na novém územním plánu města, který chtějí politici schválit ještě letos. Bez něj nemůže vzniknout, protože stará verze dokumentu plochu vymezuje pro výrobu.

Současný územní plán umožnil v posledních letech v Horních Heršpicích postavit dva velké bytové komplexy – Panorama Jih v Košuličově a Rezidenci Svratka v Sokolově ulici. Oba nabízejí dohromady několik stovek bytů.

A do budoucna se chystají i další záměry, nejen přestavba pekáren. „Jsme městskou částí, která má nejvíc rozvojových ploch z celého Brna. Je důležité, abychom vše pečlivě promýšleli a koordinovali,“ apeluje místostarosta Brna-jih Jakub Holas (za STAN) s tím, že je nutné zajistit odpovídající infrastrukturu, což se zatím neděje.

„Nové projekty vznikají a budou vznikat na celém našem území. S nimi stoupá i počet aut, ale silnice jsou pořád stejné, což je problém. Chápu, že je na rozvoji v Brně-jih velký zájem, ale má být podmíněný zajištěním všech nezbytných opatřeních tak, aby byly dostatečně ochráněny potřeby a zájmy stávajících obyvatel,“ míní koaliční zastupitelka Alena Tomková (za STAN).

Komerční park zajistí stovky pracovních míst

Boom v městské části dokládají dva projekty, jež chtějí investoři vybudovat v Dolních Heršpicích. Firma Re PropCo spadající pod investiční skupinu Rockaway Capital chystá vedle dálnice D1 komerční park pro menší prodejny, výrobu, kanceláře či sklady. Nabídne asi 730 pracovních míst, do lokality ale také přivede necelých pět set vozů denně.

Investor je přesvědčený, že nezpůsobí velký nápor na dopravu. „Zároveň jsme se zavázali investovat do zlepšení její infrastruktury, což koordinujeme s městem. Projekt zahrne i cyklostezky, chodníky, autobusovou zastávku a po dodělání obchvatu se otevře možnost rozšíření tramvajové sítě,“ hlásí Marek Blahuta z Rockaway Capital.

Auta z komerčního parku musí pojmout značně vytížená Havránkova ulice, což je pro místní jediná silnice do centra města. Na ni navazuje Kšírova s kruhovým objezdem, kde se tvoří kolony. Právě na jeho přestavbě se má firma podílet.

Zmiňovaný obchvat by ulehčil Dolním Heršpicím a Přízřenicím. Než se však postaví, potrvá to dlouhé roky, město na něm dosud nijak nepracovalo. Část nutných parcel může získat díky směně s Re PropCo. Ta totiž pro svůj park zase potřebuje pozemky v majetku Brna.

Na získání městského území je závislý i nedaleký záměr obytného komplexu zasazený mezi Havránkovu, Chleborádovu ulici a potok Leskava. Zahrnuje rodinné i bytové domy asi pro pět stovek lidí. I v případě projektu společnosti BJ Land auta vyústí do Havránkovy a později na obchvat. Firma nicméně chystá ambiciózní propojení zmíněné ulice s Hněvkovského, čímž by ulehčila provozu ve vytížené Kšírově.

K soukromým investorům se na území Brna-jih přidá také magistrát. Ten v Přízřenicích hodlá postavit družstevní bydlení s 323 byty.

„Lokalitu napojíme na nově vznikající dopravní infrastrukturu, s vazbou na městský okruh a Moravanskou ulici. Podařilo se nám také najít vhodné řešení odvedení dopravy přes Chleborádovu, včetně zlepšení průjezdnosti jednotlivých ulic za pomoci úpravy provozu na nich,“ říká Ondřej Průcha, spolumajitel firmy Svoboda & Prucha, která spolu s advokátní kanceláří Wimětal & Partneři stojí za BJ Land. Třeba právě Chleborádova bude nově zjednosměrněna.