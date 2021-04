Šéf jihomoravské ČSSD vzdal kandidaturu na předsedu strany, podpoří Petříčka

Volební sjezd ČSSD se uskuteční o víkendu, kvůli covidu poprvé online formou. Hamáček na něm bude nejvyšší stranickou funkci obhajovat. Štefana proti němu nominovali na předsedu strany delegáti jihomoravské krajské konference.

Štefan však nakonec bude vystupovat s dalším z Hamáčkových protikandidátů Petříčkem jako tým žádající delegáty o podporu. Chtějí být alternativou právě Hamáčkovi a jeho příznivcům.



Oba volají po obrodě ČSSD a nových tvářích, aby strana uspěla v nadcházejících sněmovních volbách. Podle předvolebních průzkumů totiž hrozí, že se do Poslanecké sněmovny vůbec nedostane.



„Naše strana musí být po blížícím se víkendovém sjezdu jednotná. Snadněji ji tak budeme moci vrátit důvěryhodnost a najít jí opět místo na politické mapě,“ uvedl Tomáš Petříček.



„Po oznámení své kandidatury na předsedu jsem si přál ještě do sjezdu oznámit silný tým s prokazatelnou podporou úspěšných osobností, které mají šanci ČSSD měnit v moderní a fungující celek. Jsem rád, že se to podařilo a věřím, že přicházíme za našimi členy se zajímavou variantou pro příští roky,“ poznamenal s tím, že v případě zvolení do pozice nového předsedy počítá s maximální odpovědností za výsledky strany v podzimních volbách.

Štefan ocenil, že domluvenou spolupráci oznámil už před sjezdem. „Přesně takto upřímně by totiž měla naše strana začít komunikovat nejen ke členům, ale také k našemu okolí. Po debatním kolečku uvnitř strany zastávám názor, že ČSSD teď posune nejrychleji vpřed silný tým,“ řekl Štefan.



„V případě důvěry delegátů bych si proto rád vzal z pozice prvního statutárního místopředsedy zodpovědnost za oblast komunikace s našimi členy i voliči, kterou jsme z centrální úrovně dlouhodobě nezvládali a podceňovali. Musíme prostě zpátky do ulic, nebát se vysvětlovat a diskutovat,“ přiblížil.

Podporu dvojici Petříček - Štefan vyjádřili místopředseda strany Michal Šmarda, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický či místostarosta Bohumína Igor Bruzl.



„Férově jsem řekl, že podpořím toho, kdo předloží jasnou vizi a bude za ní stát. Jde mi o silný tým, který si nenechá nic diktovat a povede sociální demokracii správným směrem. Tomáš s Břeťou teď ukázali, že umí být týmoví hráči. A to je skvělá zpráva. Strana musí před volbami mluvit jasným a silným hlasem, přiznat chyby a dívat se dopředu,“ zdůvodnil Šmarda.

Na pozici předsedy strany kandiduje ještě bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Ta bude nově v podzimních volbách kandidovat na jižní Moravě. Spolustraníci odhlasovali, že bude hned na třetím místě.