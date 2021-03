Grois po konci v čele Znojma opustil ČSSD, stejně tak i jeho nástupce

Zjištění iDNES.cz o tom, že už mezi sociálními demokraty není Jan Grois, ani jeho nástupce Jakub Malačka potvrdil krajský šéf ČSSD Břetislav Štefan.

„Odešli elegantním způsobem. Členství jim zaniklo, protože nezaplatili příspěvky,“ sdělil. Na Znojemsku mají sociální demokraté sice zhruba 60 členů, tito dva ale byli pro stranu velmi důležití.

„Rozumím, že se rozhodli, že pro ně aktivita ve straně nemá perspektivu a přestali se jí věnovat. To ale způsobuje hlubší krizi, že nemají následovníka. To není útok na ně, to jsou fakta,“ doplnil Štefan. Myslí si, že začali vnímat sociální demokracii spíš jako přítěž a podle něj se soustředí primárně na komunální politiku.



Odklon Groise od ČSSD byl zřejmý už dříve. V senátních volbách se „schovával“ za značku Starostové a osobnosti pro Moravu (SOM). V těch krajských stáhla Groisova organizace nominanty z krajské kandidátky.



„Už mnoho let se neztotožňujeme s politikou ČSSD na jižní Moravě,“ reagoval Grois na dotaz iDNES.cz.

Stejně to vysvětlil i Malačka. „Obecně mi vadí, co z té strany udělali. Že je to rohožka ve vládě a jak je vše vyřízené. Stydím se za každý den, co se stane. Kdybych já takto vedl město, tak si myslím, že by to mohlo trvat týden a hodili by mě z radniční věže,“ prohlásil starosta. Vyloučil možnost, že by teď zamířil do jiné strany.

Není to problém, hlásí šéf ČSSD ve Znojmě

Novým předsedou místní organizace ČSSD se stal dosavadní tajemník František Střecha, který se odchod dvou hlavních osobností snaží zlehčit.

„Teď před námi nejsou žádné podstatné volby, takže není potřeba nic řešit a jde spíš o to fungovat dál jako dosud. Vždycky jsme fungovali dobře. Myslím, že ti kluci jsou dál stejní jako před tím a že pro nás to žádný problém není,“ prohlásil překvapivě Střecha v roce, kdy ČSSD čekají sněmovní volby a podle průzkumů není jasné, zda sociální demokraté vůbec překonají pětiprocentní hranici.

Výměna postů kvůli koaliční krizi

Oba zmínění politici k sobě mají velmi blízko. Na začátku letošního roku si své funkce vyměnili, čímž zažehnali zhruba tříměsíční koaliční krizi na znojemské radnici. Zatímco Grois sestoupil z čela města na post místostarosty, Malačka se odtud vyšplhal do jeho křesla.

Nedůvěra vůči Janu Groisovi začala po senátních volbách, v nichž neuspěl. Prohrál i ve většině znojemských okrsků. A jeho koaliční partneři i opozice mu začínali připomínat jeho kauzy, mezi něž patří i výhodná privatizace městských bytů starostovými blízkými.

„Nedůvěra Janu Groisovi pramení zejména z několika kauz, které zůstávají před veřejností dlouhou dobu nevysvětleny. Zmiňme například zjištění o napojení firem jeho rodinných příslušníků na městský rozpočet,“ psali loni na podzim v prohlášení znojemští zastupitelé.