V pátek začíná online volební sjezd sociální demokracie, který potrvá do soboty. O předsednický post se bývalá ministryně školství Valachová chce ucházet, protože pochybuje o viditelných změnách za vedení současného předsedy strany Jana Hamáčka, nebo ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který se chce o křeslo šéfa strany také ucházet. S oběma chce však případně spolupracovat i nadále.

„Já do té kandidatury jdu proto, že jsem přesvědčená, že ani s jedním z nich nepřichází změna, kterou jsem popsala, a proto ji uskutečním sama,“ řekla Valachová s tím, že chce o voliče bojovat na třech frontách. „Ve Sněmovně jsem jako štika ve vodě, v médiích a ve veřejném prostoru jsem také jako doma a třetí disciplínou je kontaktní komunikace a kampaň s lidmi. To je něco, co mě baví a mám jen samé dobré reakce a zkušenosti z posledních voleb do Sněmovny.“

Mám 20 let zkušeností. Vím, jak funguje stát

Pokud jde o konkrétní podobu změn, je Valachová přesvědčená, že by hlavním bodem měla být práce, která je obrovským tématem nejen v době covidu. „Nejenom kolik se platí za poctivou a důstojnou práci, ale také jak je sladěn volný čas, kolik ho lidé mají a jaké jsou podmínky pro rodiny a pracovní život.“ Svou představu změn chce vyjednat s odbory, zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Kateřina Valachová @katavalachova Budu se ucházet o funkci předsedkyně @CSSD. Za posledních 20 let se socdem dostala ze 30 na 4 %. Je čas ten tobogan stopnout. Jsem připravena uskutečnit změnu. https://t.co/oLnvI1dxdG oblíbit odpovědět

„Vím, jak stát funguje a myslím si, že všichni vidíme, že je nutné dostat stát znovu na nohy, abychom nemuseli pochybovat o tom, jestli je funkční.“

Získala by ČSSD s Valachovou v čele nejméně 10 procent hlasů? celkem hlasů: 1391 Ano 97 Ne 1262 Nevím 32

Kateřina Valachová věří, že dokáže zvrátit trend odlivu voličů a ve volbách uspěje.„Pokud se stanu novou předsedkyní ČSSD, tak jsem přesvědčená, že strana uspěje ve volbách s dvouciferným výsledkem,“ uvedla svůj optimistický pohled do budoucna poslankyně.

Jedním z důvodů, které ji ke kandidatuře vedly, byly také časté ústupky vedení sociálních demokratů během vládnutí s hnutím ANO. „Je potřeba ukončit sérii kompromisů. Z členů strany cítím, že kreslení nepřekročitelných čar, které nakonec stejně neplatily, se musí zastavit,“ vysvětlila. Valachová má podle svých slov přislíbenou podporu okresních organizací strany napříč republikou.

Valachová v minulosti působila na pozici ministryně školství ve vládě Bohuslava Sobotky. V současnosti ve Sněmovně zastává post místopředsedkyně školského výboru. Ministru Robertu Plagovi vyčítá, že s výborem dostatečně nekomunikuje. Podle exministryně by se školáci měli po návratu do lavic testovat alespoň dvakrát týdně. Upřednostňovala by přitom samotestování doma, což je proti plánům ministerstva.