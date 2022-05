Cesta do Lán byla past. K ČSSD cítím dluh, říká Michal Hašek

Vadilo klientům vaší advokátní kanceláře, že jste členem ČSSD?

Rozhodnutí o pozastavení členství nevzniklo náhle. Loni jsem ohlásil návrat do advokacie. A jak postupně jednám s klienty, zaznělo i doporučení či apel, že by bylo dobré politické aktivity utlumit. Rozhodnutí bylo na mně, nakonec dozrálo a já jsem opravdu členství přerušil z profesních důvodů.

Pozastavení členství umožňuje zase se do strany vrátit…

Považuji se za srdcaře, jde mi opravdu o stranu. Nejsem z těch, kteří jen tak vymění trička nebo prásknou dveřmi. Až bude vážný důvod pro odchod, udělám to. Nemyslím si, že bych měl do sociální demokracie kopat, zvlášť když na tom bohužel není dobře a o její další osudy se velmi obávám. Jestli se někdy vrátím, netuším. Ovšem v příštích letech návrat do aktivní politiky neplánuji, chci rozvíjet advokacii.