KOMENTÁŘ: Nominace Michala Haška vrátila do ČSSD staré války

Není to tak dlouho, kdy byl předseda sociální demokracie veleben jako nejrozhodnější muž vlády a mnozí předvídali, že znovuzrozený chlapík v červeném svetru svoji stranu kolísající v průzkumech těsně nad pěti procenty přeci jen zachrání. Jenže tento „bonus“ daný Hamáčkovým vystupováním především na začátku koronavirové krize je nyní pryč.

Kvůli snaze udržet ještě nouzový stav, proti které se staví i premiér Andrej Babiš a ministři za hnutí ANO, začíná Hamáčka i řada těch, kteří mu nedávno tleskali, osočovat ze snahy držet spoutanou zemi, protože mu to tak vyhovuje. A středečním oznámením, že by se měl volebním manažerem ČSSD pro podzimní krajské a senátní volby stát Michal Hašek, zase Hamáček hodil do sociální demokracie odjištěný granát.

Řada socialistů totiž dlouholetého druhého muže strany nemá ráda. Někteří okamžitě začali připomínat jeho problémy z minulosti. Jedenáctkrát zopakovanou lež v přímém přenosu České televize po utajované schůzce v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem po volbách v roce 2013 snad nejčastěji.

Kvůli tomu i dalším Haškovým excesům z minulosti to nyní Hamáček schytává i na sociálních sítích. Pod jeho oznámením o Haškově schválení manažerem je téměř devět stovek komentářů. Většina negativních. „Honzo, takovou šanci jste měl vrátit ČSSD, a tak jste ji pokazil. Navrhnout vzít člověka, který vědomě lže v TV. O jeho dalších negativech se nemusíme bavit, že ne? A na začátku karantény jste byl za boha...,“ stojí v jednom z příspěvků. Většina ostatních je ve stejném duchu.

Dolínek prý odejde z klubu poslanců.

Jenže pro Hamáčka může být ještě hůř. Část sociálních demokratů už totiž začala zpochybňovat samotné schválení politickým grémiem strany. To totiž proběhlo telefonicky, navíc jako blesk z čistého nebe. „Co mám informace, tak se grémium nesešlo. Mě ani nikdo nevolal,“ říká třeba bývalý šéf Senátu Milan Štěch, který má ovšem v grémiu pouze poradní hlas. „Michal Hašek je pro mě osoba, která je v této pozici nepřijatelná. Doufám, že do senátních voleb nám vůbec nebude mluvit,“ dodává.

Pražský poslanec Petr Dolínek zase vyhrožuje, že pokud by se Hašek volebním manažerem skutečně stal, odejde z poslaneckého klubu ČSSD. „Sociálním demokratem jsem dlouho a hodlám jím zůstat. Nejsem ale připraven spolupracovat s klubem, který by takovou nominaci podpořil. To by byl krok zpátky,“ podotkl Dolínek. „Navíc jsem se z krajů dozvěděl, že někteří nezávislí kandidáti hodlají kvůli osobě Michala Haška naše kandidátky opustit, což by byla škoda,“ dodal.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda zase ani nechce prozradit, zda jako člen grémia Haškovu nominaci podpořil. Z jeho slov je však jasně patrné, že nikoli. „Nejsem přesvědčen, že Michal Hašek dokáže respektovat zeď, která by měla být mezi politikem a manažerem,“ říká Šmarda.

Jak se vůbec sociální demokraté do této situace dostali? Když prezident Miloš Zeman loni v létě odmítl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury, doporučoval mu, aby se stal manažerem kampaně. Šmarda nechtěl. Nejen proto, že jim prý „člen jiné strany“ nemá říkat, koho by si na tuto práci měli vybrat. Argumentoval i tím, že hodlá na Vysočině kandidovat do Senátu a manažer by neměl být aktivní politik.

Následně si ČSSD v rámci grémia vybrala dva místopředsedy, kteří měli volby zastřešovat politicky, ale bez přímých manažerských úkolů. Šmarda měl mít „pod palcem“ senátní klání, Ondřej Veselý volby do krajů. Počítalo se s tím, že „úředničinu“ bude mít na starosti střední tajemník strany Michal Kucián, na kreativní stránce kampaně začal pracovat producent a majitel pražského Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg, který pro ČSSD úspěšně dělal i v minulosti.

S Lichtenbergem se rozešli. Kvůli Zaorálkovi

Jenže přišla koronavirová krize a Lichtenberg se tvrdě pustil do ministra kultury z ČSSD Lubomíra Zaorálka kvůli systému přidělování dotací. Lichtenberg je označil za nespravedlivé a vyzval Zaorálka k rezignaci. Tím jeho spolupráce s ČSSD na volbách skončila. „Myslím, že o to ani jedna ze stran nebude stát,“ řekl na začátku dubna Lichtenberg.

Michal Hašek, který byl spolu s Jiřím Zimolou či Jaroslavem Foldynou před pár měsíci jedním z tahounů platformy Zachraňme ČSSD, nejspíš vycítil šanci. Na rozdíl od Zimoly s Foldynou, kteří už z ČSSD odešli, totiž začal nejen na sociálních sítích okázale podporovat Hamáčka a jeho kroky v čele sociální demokracie. „Tak jo, přijal jsem výzvu Honzy Hamáčka a jdu do toho,“ komentoval předsedovo oznámení, že se stane volebním manažerem, Hašek na sociální síti a přidal zdvižený palec.

V sociální demokracii to začalo vřít. Okamžitě se znovu vrátily všechny bývalé boje mezi „sobotkovci“ a „haškovci“. Později spíš mezi zastánci „moderní levice evropského střihu“ - jak si sami říkají - a konzervativními levičáky vzpomínajícími na časy Miloše Zemana. Proti nominaci Haška se začali bouřit i lídři vlivných regionů, které dříve byly proti Hamáčkovi, ale v poslední době si je získal na svoji stranu.

Předseda Jan Hamáček, který se v posledních měsících poměrně úspěšně snažil příkopy mezi nimi zacelit, vyhodil nynějším krokem udusanou hlínu opět do vzduchu. Možná se domníval, že to v době koronakrize všichni tak nějak potichu přejdou, nejspíš se ale hluboce zmýlil. Pokud Michal Hašek ve funkci volebního manažera skutečně zůstane (a předsednictvo, které by to mohlo zvrátit, se kvůli koronakrizi ani nemůže sejít), ČSSD po týdnech zdánlivé konsolidace opět zachvátí vnitřní války, jaké si pamatujeme celá poslední léta. V kombinaci s náladami veřejnosti obracejícími se proti Hamáčkovým snahám udržovat nouzový stav, to pro sociální demokracii může znamenat další velkou ránu.