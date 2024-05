Hasiči tahali kočku ze šachty přes dvanáct hodin. Vyrobili si speciální chňapák

Kočka se do ventilační šachty o průměru zhruba 25 centimetrů dostala přes digestoř v bytě ve třetím patře. Hasiči dorazili na místo v 8.15 hodin a rozhodně nečekali, že jim záchrana bude trvat až do večera.

Kočku, která byla v hloubce asi 13 metrů se nejdřív pokusili vytáhnout odklopeným střešním krytem ventilace za pomoci záclony, do níž by se zachytila drápkem. „Ale nespolupracovala, a proto jsme jí do roury zkusili spustit síť na odchytávání zvířat. Číča toho ale asi měla dost. Pořád nehybně ležela na dně,“ popsali týnští hasiči na facebookovém profilu jihočeského hasičského záchranného sboru.

Zkoušeli ji také nalákat na žrádlo a pamlsky tak, aby vlezla do sítě. Ale nereagovala vůbec na nic. Pak se ji pokusili nahnat do síťky pomocí různých drátů. „Ale jak byla hluboko, roura a celý prostor byl velmi stísněný, téměř jsme ji ani neviděli. Tak i tento pokus byl dost těžký a hlavně marný,“ konstatovali.

Hasiči z Týna spolupracovali s jednotkou místních dobrovolných hasičů, zkoušeli kontaktovat jednotku podnikových hasičů z Jaderné elektrárny Temelín nebo záchrannou stanici zvířat v Hluboké nad Vltavou, jestli nemají jakýkoli prostředek na záchranu kočky. Ale všechny z nabízených stejně nebyly úspěšné.

„Nakonec jsme si sami vyrobili jakýsi „chňapák“ a postupně ho sešroubovávali na 13 metrů dlouhou násadu. Až tímto vyrobeným prototypem záchranné tyče se nám kočku asi po hodině, když už se začalo stmívat, podařilo vytáhnout ven,“ dokončili příběh a v nadsázce dodali: „Ještě byla možnost vybourat v přízemním bytě celou úplně novou kuchyň a dostat se ke kočce spodem. Ale s tím zcela pochopitelně nesouhlasil majitel kuchyně.“