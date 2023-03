Jednáme i se Zemanem. Jiří Paroubek promluvil o politické budoucnosti

V září by mělo vzniknout nové levicové hnutí, jež by se za rok mělo zúčastnit voleb do Evropského parlamentu. Paroubek nyní spolupracuje například s už zmíněným exhejtmanem Haškem. Láká ale třeba i někdejší ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Samotný expremiér chce za nové uskupení kandidovat ve volbách do Sněmovny v roce 2025.

Proč jste se rozhodl pro návrat do politiky?

Nejde o návrat, já politiku sleduji pořád. Vytvoření spolku Nespokojení je v podstatě mezikrok nebo spíš sondáž situace na levici.