Znojmo má první starostku v historii. ANO se dohodlo s SPD a Znojmáky

„Změnu na znojemské radnici bude reprezentovat i obsazení funkcí ve vedení radnice,“ uvedlo ANO vedené lídryní a budoucí starostkou Ivanou Solařovou, finanční ředitelkou Znojemských strojíren a novickou v zastupitelstvu, zkušenosti má jen z komisí rady města a výboru zastupitelstva.

V užším vedení radnice bude i právnička a zastupitelka kraje i Znojma Petra Svedíková Vávrová (SPD) a Bohumila Beranová (Znojmáci) podnikatelka, která byla v letech 2012 až 2016, tedy za éry Michala Haška, radní pro kulturu a památkovou péči Jihomoravského kraje.

Kdo získá posty místostarostů a radních zatím není jasné, stejně jako znění koaliční smlouvy.

Po dvanácti letech tak končí sociálně demokratičtí starostové Znojma, byť ten poslední Jakub Malačka během vládnutí převlékl dres. Založil vlastní hnutí Naše Znojmo a ve volbách skončil druhý, jenže koalici na současném půdorysu by nesestavil - nedal by dohromady nadpoloviční počet v zastupitelstvu. S ANO byl rozhádaný potom, co se loni v lednu rozpadla jejich koalice a navíc se ta současná rozhodla jednat v bloku, což ale oznámila až po volbách.

„Myslíme, že by v těchto těžkých dobách měla vzniknout stabilní koalice,“ zdůvodnil to místostarosta Jan Grois s tím, že chce odblokovat patovou situaci a nemá ambici být ve vedení města.

Opustil ANO, aby nebyl v koalici s SPD

Rozhodující hlas tak měli paradoxně SPD se čtyřmi mandáty a Znojmáci se dvěma. „Strany stávající koalice bohužel trvaly na tom, že chtějí jednat výhradně jako jednotný blok. To nás samozřejmě mrzelo, dokonce to vnímáme jako nefér vůči voličům i potenciálním partnerům, neboť to tyto strany před volbami nedeklarovaly,“ uvedli Znojmáci pod vedením Beranové.

S partnery se prý dohodli, že nechají stranou ideologické postoje a nebudou tolerovat žádné extrémní výroky nebo opatření. Podle SPD dali znojemští občané jasně najevo, že si přejí změnu ve vedení města a všechny koaliční strany do ní jdou naplno, s pílí, ctí, rozvahou, ale i pokorou. „Nebude to lehké, lehká není ani doba, ale vynasnažíme se ze všech sil, abychom občany nezklamali,“ uvedla lídryně.

Nová koalice ANO, SPD a Znojmáci bude dost křehká. Měla 17 křesel v 31členném zastupitelstvu, ale už je to o jednoho míň. „Po dvoudenním morálním dilematu jsem se rozhodl, že nemohu podpořit koaliční spolupráci s SPD, proto jsem se rozhodl opustit klub zastupitelů ANO a zůstat nezávislým zastupitelem,“ uvedl Jan Šťastník s tím, že chce hájit především hlas sportovců a sportující veřejnosti v zastupitelstvu, a také program ve sportovní oblasti se kterým kandidoval.

Za zmínku stojí, že zatímco v minulých volbách ve Znojmě zvítězila ČSSD, letos se do zastupitelstva (kandidující společně s komunisty a Zemanovci) vůbec nedostala, což pravděpodobně způsobil odchod Malačky a místostarosty Jana Groise z jejího čela.