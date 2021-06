Petříček opustil kandidátku ČSSD. Vítězí v ní kšeftování s hlasy, vadí mu

Ve straně Petříček, který v dubnu kandidoval proti Janu Hamáčkovi na post předsedy strany, zatím zůstává.

„Nemohu souhlasit s tím, že za podpory vedení strany nyní probíhá uvnitř ČSSD masivní kšeftování s hlasy a rozdělování trafik ve veřejné správě výměnou za loajalitu,“ uvedl Petříček. Nemohl by s čistým svědomím hájit to, co nyní vedení strany připravuje a reálně činí.



Tomáš Petříček @TPetricek Dnes jsem do Lidového domu zaslal rezignaci na mou kandidaturu v říjnových sněmovních volbách. Nemohl bych totiž ve volbách s čistým svědomím hájit to, co nyní vedení strany připravuje a reálně činí. Sociální demokracie nemá slovo „demokracie“ v názvu pouze pro ozdobu,... 1/8 oblíbit odpovědět

„K demokracii patří nejen volba vedení i kandidátů do voleb, ale i respekt k tomu, že ve volbách uspěje někdo jiný. K demokratické straně by proto mělo patřit i to, že ti nezvolení táhnou za jeden provaz se zvolenými, protože mají společný cíl. Úspěch ČSSD, ne svůj,“ reagoval Hamáček.



Petříčka mají nahradit Maláčová a Stropnický

Původně měl Petříček vést pražskou kandidátku sociální demokracie, ale předsednictvo strany bude schvalovat změnu na kandidátce, kdy měla Petřička z pozice lídra vytlačit ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová, za ní má být dvojkou bývalý šéf Zelených Matěj Stropnický, který nyní radí Maláčové.



Hned poté, co porazil Petříčka v souboji o vedení strany, požádal Hamáček o jeho výměnu a když nabídku vzít křeslo v čele diplomacie odmítl Lubomír Zaorálek, prosadil šéf ČSSD na tento post Jakuba Kulhánka. Petříček prosazoval, aby sociální demokracie do budoucna už nesázela na spolupráci s hnutím ANO, ale vytvořila předvolební koalici se Zelenými.

Vedení ČSSD zavírá oči před eskalujícími premiérovými kauzami, říká Petříček

„Jako kandidát na předsedu sociální demokracie jsem prezentoval vizi očištění sociální demokracie po kontroverzní spolupráci s hnutím ANO a trestně stíhaným premiérem. I přesto, že delegáti sjezdu nakonec rozhodli těsnou většinou jinak, se situace nadále vyvíjí a dává mi, myslím, za pravdu. Vedení ČSSD ale i nadále zavírá oči před eskalujícími premiérovými kauzami, ignoruje zjevný obří střet zájmů a zřejmě nehodlá do voleb učinit nic, co by alespoň částečně zmírnilo dopady těchto kauz na Českou republiku a její obyvatele. Za takových okolností nemohu aktuální politiku sociální demokracie hájit ani před sebou, ani před voliči,“ napsal na Twitteru Petříček.