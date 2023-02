Válka vše změnila a Česko je důkazem. Jak Čína ztratila východní Evropu

Projekt čínské společnosti RiseSun na Moravě měl být ukázkou přílivu čínských investic do České republiky. Čínský investor tvrdí, že válka na Ukrajině a s ní související sílící skepse vůči Číně jej pozastavila. Podle listu The New York Times se z projektu stal symbol neúspěchů Číny v budování ekonomických vazeb nejen v Česku.