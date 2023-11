Tři roky hejtmana Grolicha: chvála za krizové řízení, kritika za videa

Nejdřív covid, potom tornádo. Hned na úvod svého působení v pozici hejtmana musel Jan Grolich čelit náročným zkouškám. Podle svých slov v nich obstál. A vyzdvihuje i další stránky svého řízení kraje. „Dobře hospodaříme, dáváme mnohem více peněz do silnic – v příštím roce by to měla být rekordní částka,“ oznamuje.

Zároveň chválí i své předchůdce za přípravu projektů, v nichž jeho hejtmanství pokračovalo. „Žádný velký projekt se nedá zvládnout od začátku do konce za čtyřleté volební období,“ podotýká. To je případ i sanatoria v Pasohlávkách, které by chtěl kraj za 780 milionů korun postavit do dvou let.

Jako slabou stránku přiznává Grolich zdravotnictví, které má v době jeho vlády na starosti už třetí radní. Největší kaňkou jeho tříletého působení byla loňská zpackaná komunikace ohledně plánu na slučování jihomoravských nemocnic a jejich možné privatizaci. Provoz zdravotnických zařízení soukromníky sice hejtmanství vylučovalo, přesto na pár týdnů zažehlo bouři mezi odboráři. „To bylo jedním z důvodů, proč pak nastala personální změna,“ vrací se Grolich ke konci Jiřího Kasaly (ODS) jako radního pro zdravotnictví. (mos)