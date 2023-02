Paroubek levici nespasí, není to žádný táborový řečník, míní politolog

Jiří Paroubek oznámil, že plánuje sjednotit českou levici. Jaké má šance?

V tom, že potřebujeme sjednocenou levici, a že KSČM ani ČSSD se v dohledné době nejsou schopné vrátit se do Sněmovny, má pravdu. Rozhodně si ale nemyslím, že by se o obrodu levice měl pokoušet člověk s jeho historií, častými návraty a neúspěchy. Jiří Paroubek u toho může asistovat, ale neměl by být lídrem takového hnutí.

Dokážete odhadnout, zda ho motivuje touha být na výsluní, nebo za tím stojí čistá touha pomoci levici?

Myslím, že první možnost je správně. Jiří Paroubek je člověk, který chce být vidět, mít pozornost médií. Je to tvor politický, se vším dobrým i špatným, co to s sebou nese. Jenže je to člověk staré éry levice. Levice pro rok 2023 potřebuje nového lídra, který za sebou nebude mít rozporuplnou minulost.

Na druhou stranu ale nebyl špatným premiérem. Byl jedním z mála, kdo přidal vysokým školám, zavedl mimo jiné registrované partnerství pro gaye a lesby. Ačkoliv se to dnes nezdá, podařilo se mu prosadit celou řadu progresivních kroků.

Myslíte si, že u Čechů už nemá Jiří Paroubek šanci? Říká se přece, že paměť voliče je krátká.

To je sice pravda, ale on není typ charismatického politika. Je to velmi dobrý úředník, proto si myslím, že byl na české poměry úspěšný předseda vlády, protože řešil denní agendu. Ale není to žádný táborový řečník, nedokáže lidi strhnout, vyvolat v nich emoce. Z toho pramení moje skepse.

V čele levice by měla stát žena

V jakém stavu se nyní česká levice nachází?

Tristním. Nyní dochází k historickému paradoxu, kdy levicová témata doslova leží na ulici. Levice by měla mít ideální prostředí k růstu. Doba je špatná, máme krizi ekonomickou, energetickou i bezpečnostní.

Vláda v posledních dnech ukazuje, že odmítá šetřit od štíhlého státu a od svých platů, ale naopak od nejzranitelnějších lidí, třeba seniorů. Provádí celou řadu kroků, které bez nadsázky můžeme nazvat asociálními. Jenže ani jedna ze stran toho není schopná využít a průzkumy ukazují, že zůstávají pod pětiprocentní hranicí.

Zejména sociální demokracie se snaží být jakousi prozápadní verzí komunistů, ale vidíme, že v západní Evropě nyní uspěly pouze strany, které jsou mnohem radikálnější, nesouhlasí se stávajícím systémem, volají po výraznější roli státu zejména v ekonomice. To je něco, čeho sociální demokracie není schopná. Jak zaměřením, tak vzhledem k jejímu personálnímu složení.

Jaká forma levice by měla nyní šanci na úspěch?

Jestli tady má být něco levicového, musí to být radikálně jiný koncept. Ne přitakávání současnému systému, ale nový pohled na budoucnost, roli státu i hodnot. Levice je málo hlasitá, málo viditelná. Jestli se má vrátit, musí být mnohem výraznější.

Jiří Paroubek několikrát vystoupil na protivládních demonstracích Ladislava Vrabela. Šlo o snahu získat si přízeň naštvaných, zklamaných voličů?

Pokus získat tyto voliče je logický. Koncept sám o sobě není špatný, ale je otázka, zda bude úspěšný právě s Jiřím Paroubkem.

Bývalý předseda vlády avizoval, že by se v jeho novém spolku Nespokojení mohli angažovat i někdejší úspěšní poslanci nebo hejtmani ze sociální demokracie. Máte tip, kdo by to mohl být?

Nedokážu na to odpovědět. Ale kdybychom šli čistě matematicky, mohl by to být například Michal Hašek. Je to prototyp člověka, který by se mu hodil, navíc by se také rád vrátil do politiky.

Ideální lídryně by ale podle mě byla Ilona Švihlíková. Má obrovský odborný rozsah, patří k nejlepším českým ekonomům, zároveň má srdce pro levicovou politiku. Bylo by skvělé, kdyby levice ukázala, že to s rovností pohlaví myslí vážně tím, že by byla konečně předsedkyní žena. České levici by to velmi slušelo.

Myslíte si, že by Paroubek připustil, aby byl lídrem někdo jiný než on sám?

Myslím si, že je to naprosto vyloučeno. Tady jde o jeho ego a mocenské ambice. Projekt má sice racionální jádro, ale domnívám se, že spasení levice a její návrat na výsluní nepřinese.