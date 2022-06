Hasičská technika zastarává, k požárům vyráží i čtyřicet let stará auta

Když loni břeclavští hasiči přebírali automobilový žebřík Magirus, byla to velká sláva. Nechyběly proslovy ani farářovo požehnání. Není divu, speciální vozidlo má hodnotu zhruba dvě desítky milionů korun.

„Žebřík dosáhne i do nejvyšších pater výškových obytných domů ve městě, což jeho předchůdce nezvládal. Právě to může být rozhodující při záchraně lidských životů,“ zdůrazňoval tehdy břeclavský starosta Svatopluk Pěček (ANO), jenž u hasičů desítky let sloužil jako vyšetřovatel.

Tamní vozový park díky autu, které má také hasicí a chemický kontejner, výrazně omladil. Takové štěstí přitom zdaleka nemají všechny sbory. I když se mobilní technika – především v poslední dekádě – neustále obnovuje, velká část je dávno za zenitem.

Podle čerstvých celostátních statistik je 32 procent cisternových stříkaček za hranicí životnosti, deset procent z nich je dokonce starších dvaceti let. Výšková požární technika – automobilové žebříky a plošiny – vykazuje ještě horší čísla. Za klíčovým limitem šestnácti let se pohybuje téměř polovina. A 39 procent z celkového počtu bylo vyrobeno před dvaceti lety a dříve.

Ani jihomoravští hasiči na tom nejsou lépe. Jak upřesňuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška, pojem hranice životnosti není stanoven přesně, pokyn Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR udává pouze orientační dobu životnosti. „Nicméně celkově vzato, asi 45 procent naší techniky překročilo limit udávané orientační doby životnosti,“ potvrzuje Mikoška celostátní trend.

Dobrovolné sbory jsou na tom ještě hůř

Hasiči přitom jen v loňském roce do obnovy mobilní požární techniky na jižní Moravě investovali částku přesahující osmdesát milionů korun. Většina putovala z fondu zábrany škod nebo dotací kraje a například v Brně pomáhá z rozpočtu i magistrát.

Sbory by ale potřebovaly mnohem víc. „Nejproblematičtější je speciální vybavení, které klade zvýšené náklady na pořízení – konkrétně výšková technika, vyprošťovací automobily a technická vozidla určená k zásahům u dopravních nehod,“ jmenuje Mikoška stroje, jež se nahrazují nejobtížněji.

Ve srovnání s dobrovolnými hasiči jsou na tom ale profesionálové ještě docela dobře. Technika se totiž u nich obnovuje kontinuálně a rovnoměrně po celém kraji, tak aby se dostalo na všechny územní odbory.

Nicméně u dobrovolníků je zastarávání techniky o dost markantnější. Celostátně se za hranicí životnosti pohybuje 87 procent prvovýjezdových a velkokapacitních hasicích vozů. A z dopravních automobilů, které tvoří druhou početnou skupinu vozů u dobrovolných hasičů, je jich za hranicí životnosti opět téměř polovina.

Třeba hasiči z Velkých Němčic na Břeclavsku sice loni dokončili novou požární zbrojnici, technika, která v ní stojí, je ale spíš muzejního typu. „Máme cisternu z roku 1983 a taky původní Avii, ještě o sedm let starší. Už má úplně prohnilou podlahu,“ shrnuje starosta tamního sboru dobrovolných hasičů Jaromír Richter.

I když před pěti lety pořídili do vozového parku jeden nový vůz, stále je problém třeba i to, jak dopravit hasiče k zásahu nebo děti na závody. Ještě letos by proto měli zdejší hasiči dostat devítimístné osobní auto. Pomůže jim ho zaplatit kraj.

Štědrá podpora hejtmanů

Jeho radní v červnu schválili, že na pořízení nových dopravních aut, rekonstrukci automobilové stříkačky nebo stavbu požární zbrojnice vybraným dobrovolným hasičům z regionu rozdělí bezmála 21 milionů korun. Dotace v rámci spolufinancovaného programu ministerstva vnitra musí ještě potvrdit zastupitelstvo.

„Dobrovolní hasiči nám v posledním roce, kdy jsme čelili třeba následkům tornáda, ukázali neskutečné nasazení. Zaslouží si mít zajištěné kvalitní podmínky pro svou práci,“ hlásá hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

Faktem je, že „dobráci“ jsou ze strany kraje podporovaní dlouhodobě. „Za poslední téměř dvě dekády se pro modernizaci vybavení dobrovolných hasičů udělalo strašně moc. Když si vzpomenu, s čím jsme vyjížděli před patnácti dvaceti lety, tak to byla docela bída. Dnes, když se sjedeme, většina fungujících jednotek má vybavení, jaké si přejí,“ soudí velitel dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku a současně zdejší místostarosta Petr Hasil (nez.).

Konkrétně v místním sboru od roku 2000 postupně vyměnili hned tři auta za novější. Aby nepřekročili zmiňovanou hranici životnosti, měli by však pomalu začít znovu.

Štědrou podporu hasičů ze strany Jihomoravského kraje nastartoval už první hejtman, Stanislav Juránek (KDU-ČSL), nejvíc ale jejich směrem investovala „vláda“ Michala Haška (dříve ČSSD), který za nimi dokonce často vyrážel v dobrovolnické uniformě. Trend pak převzaly také následující krajské koalice.