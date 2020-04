ČSSD povede do voleb někdejší místopředseda Michal Hašek

Vedení ČSSD ve středu zvolilo volebním manažerem strany Michala Haška. Bývalého jihomoravského hejtmana navrhl do funkce předseda strany Jan Hamáček, který o Haškově zvolení informoval na facebooku. Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů se budou konat 2. a 3. října.