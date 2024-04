V eurovolbách půjde o generační rozkol. Mladí chtějí jinou Evropu, říká průzkum

Evropská unie zůstává v mínění občanů stabilní institucí a zájem o volby do Evropského parlamentu je zcela nadprůměrný. Tvrdí to nejnovější průzkum Eurobarometr, který vyhotovila sama Unie. Výsledky průzkumu také říkají, že nejzásadnějšími otázkami do eurovoleb je boj proti chudobě, podpora veřejného zdraví, posilování ekonomiky a bezpečnost Evropy.