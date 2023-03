Zvažuji vstup do strany, říká Diviš. Zajímá ho europarlament, nebo Senát

Jak celou prezidentskou volbu a vaši účast v ní hodnotíte s měsíčním odstupem? Co vám to přineslo, vzalo a šel byste do toho po těch zkušenostech znovu?

Přineslo mi to obrovské množství zkušeností, kontaktů, nových známých. Vlastně i nový pohled na Českou republiku a lidi, kteří tady žijí. Jestli bych do toho šel znovu? S těmito novými zkušenostmi určitě. Z některých věcí bych se poučil a některé udělal – třeba v začátku kampaně – jinak. Ale myslím, že bych do toho znovu šel.

V jakém smyslu vám kandidatura ukázala nové věci o lidech v Česku?

Ukázalo se, že řadě lidí jsou vlastně v zásadě některé věci jedno. Zklamalo mě, že do finále postoupili dva kandidáti s komunistickou minulostí. Nejen já, ale i někteří další kandidáti už touto minulostí zatíženi nebyli. Je to škoda. Šel jsem do toho – a možná i mnozí další – s tím, že by mohl nastat nějaký posun ve společnosti, že bychom za tím vším opravdu mohli udělat tlustou čáru a pustit do toho mladší ročníky. To se bohužel nestalo. Společnost se s tím asi ještě pořád nevypořádala.