Dostálová z ANO brzdila Okamuru: Opuštění EU je ekonomická sebevražda

„Vystoupit z Evropské unie je ekonomická sebevražda České republiky. Je to úplný nesmysl.“ uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Klára Dostálová (ANO), která vede stranickou kandidátku do voleb do Evropského Parlamentu. Reagovala tím v pořadu 360°na CNN Prima News na předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru. Ten se netají tím, že by z EU nejraději vystoupil ihned.