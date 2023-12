Vondra chce pravicovější europarlament. Ani fašisti by vám nesmrděli, opáčil Kolaja

Do problémů, které by se daly řešit v europarlamentu, zahrnul Vondra například vysoké ceny energií. „Musíme s tím bojovat. A potřebujeme lepší složení europarlamentu, aby se nám to víc dařilo,“ okomentoval odhadované vyhlídky.

Podle průzkumu společnosti IPSOS, který zveřejnil začátkem prosince Deník.cz, by totiž volby těsně vyhrálo ANO s 26,3 procenta, koalice SPOLU by získala 25,2 procenta hlasů.

Aby se v europarlamentu podařilo Vondrou zmíněné problémy řešit, musel by se celý orgán více orientovat na pravicovou politiku. Na to však Kolaja ostře zareagoval.

„Pan Vondra nám ukázal, jak si představuje, aby byla sestavena většina po volbách. Když on vyjednává legislativu, tak s krajní pravicí, se skupinou Identita a demokracie, kde sedí i SPD. Dokonce o tom otevřeně hovoří, že si to tak představuje,“ řekl Kolaja.

Na to Vondra namítl, že je v Evropském parlamentu pouze hlasem, který prosazuje české zájmy. „Já nikoho nekádruju, na rozdíl od vás,“ rýpnul si. „Rozumím, i kdyby to byli fašisti, tak vám to nesmrdí. My máme trochu jiné hodnoty u Pirátů,“ dodal Kolaja.