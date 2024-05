Průzkum: Největší potenciál oslovit voliče v eurovolbách mají shodně ANO a STAN

Největší potenciál oslovit voliče při červnových volbách do Evropského parlamentu mají hnutí ANO a STAN, plyne z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro ČT. Pokud by obě uskupení volili všichni, kdo je skutečně zvažují, shodně by získala 27,5 procenta hlasů. Na třetím místě skončila koalice SPOLU s potenciálem 26 procent.