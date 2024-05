Nejen Batman zklamal, Bulhaři znovu volí. Hledají mesiáše, tvrdí analytici

„Pořád dokola to samé. Jsem velmi unavený,“ posteskl si listu The New York Times Dimitar Najdenov ze strany Pokračujme ve změně (PP) při pomyšlení, že bude muset opět postavit na náměstí volební stan a snažit se přesvědčit kolemjdoucí, aby ho volili. „Už jsem to dělal tolikrát, že mě lidé začali litovat,“ dodal.

Kdyby v Bulharsku vydržela stabilní vláda, nemusel by se o volební kampaň starat až do roku 2027. Stejně tak by možná neklesl na současných 40 procent počet lidí, kteří naposledy přišli odevzdat svůj hlas.