Zbraň u lože, šuplík se zlatem. Snímky odhalily soukromí bulharského premiéra

Fotografie fialově vymalované ložnice s pozlaceným svícnem na zdi zaujmou především kompozicí nočního stolku. Vedle lampičky, pár krémů a ovladačů leží pistole Glock ráže 9 mm. Pootevřená zásuvka zase odhaluje hromádku růžových bankovek, zřejmě pětiseteurových, a několik zlatých cihel.

Na jedné fotografii je zachycen i spící premiér. Snímky někdo anonymně poslal bulharským novinářům, kteří o nich začali psát minulý týden. Podle listu The Independent fotky coby autentické vyhodnotili i oslovení experti. Okamžitě se vynořily dohady, jak bulharský ministerský předseda žije a proč má hned vedle polštáře pistoli.

Borisov uznal pravost snímku, na kterém spí. „Ano, jsem znepokojený. Ve spánku jsem bezbranný. Mám vůbec zůstat v této rezidenci? Každý potřebuje svůj osobní prostor. Jak to, že mě fotí, když spím? Co když chrápu? Je toto svoboda, demokracie?“ kritizuje premiér.

K ostatním fotkám poznamenal, že mohou být zmanipulované a že si počká na konec vyšetřování. Rovnou však přišel se jménem toho, kdo si je objednal. Tvrdí, že ho dronem nechává sledovat samotný bulharský prezident Rumen Radev.

„Překročil hranici. Dovolil si vyslat dron a pořídit mé fotografie,“ tvrdí předseda vlády, který je s prezidentem dlouhá léta na kordy. Radev se však jeho nařčením vysmál. Bývalý velitel bulharského letectva a armádní pilot sice potvrdil, že má dron, ale Borisovovu teorii nazval „fantazií a paranoiou“.

Stejně jako premiér nicméně žádá nezávislé vyšetření pravosti snímků, které jsou podle něj „nebezpečným vniknutím do premiérova soukromí“. Mimochodem, sám žije nedaleko premiérské vily u metropole Sofie. Borisov za sledovací akcí navíc kromě prezidenta vidí ještě několik politiků včetně dvou bývalých spolustraníků.

Pistole u postele...



Problém s nahrávkou i praním peněz ve Španělsku

Radev chce ovšem prošetřit také únik audionahrávky, na které někdo hlasem podobným Borisovovi probírá domácí politiku s tím, že je ochotný obětovat ministra financí Alexandera Manoleva, který je podezřelý ze zpronevěry unijních peněz, pokud „dokáže upálit Elenu Jončevovou“.

Ta je nyní bulharskou europoslankyní. Jako novinářka však v minulosti psala právě o korupčních skandálech Borisovovy vlády. „Bojím se. Když slyšíte premiéra říkat, že vás upálí, samozřejmě se bojíte,“ uvedla podle listu The Guardian.

Na nahrávce, kterou už slyšel víc než milion Bulharů, si předseda vlády údajně dělá také legraci z předsedů vlád některých evropských zemí. Sedminutový výsek konverzace by měl pocházet z dubna 2018, napsal Euractiv. The Guardian naopak uvádí letošní duben.

Premiér nahrávku okomentoval několika protichůdnými výroky. „Nejdřív řekl, že je to jeho hlas, pak že je to imitátor a pak že je to sestříhané,“ upozornila europoslankyně.

...a v šupleti pětiseteurové bankovky a zlato:



Už v únoru se zase řešila kauzu, která sahala až do Španělska. Tamní vyšetřovatelé protikorupčního odboru v Katalánsku prověřovali případ, ve kterém bývalá bulharská modelka Borislava Jovčeva, její otec a další dva lidí dostali 5 milionů eur (120 milionů korun).

Ty podle některých podezření měly být spojené s nepřiznaným majetkem „vysoce postavených členů bulharské vlády“. Borisov přitom ve Španělsku už přitom podle pět let starých zpráv koupil nemovitost své přítelkyni. Premiér to však popřel, píše Rádio Svobodná Evropa.

„Řeknu to už posté. Nemám tam dům, nemám tam žádný majetek. Naposledy jsem byl v Barceloně před patnácti lety jako starosta Sofie,“ prohlásil s tím, že za nařčením stojí Rusko a jeden bulharský politik - ano, prezident Radev. Na to, že vítr vane z Moskvy by si prý Borisov „vsadil pár rublů“.

Tvrdý šéf policie oslnil bojem s mafií

Současný premiér přitom v Bulharsku proslul už jako tvrdý šéf policie, který nekompromisně bojuje proti zločincům a mafiánům.

Po pádu komunismu v zemi si založil bezpečnostní agenturu, která se mimo jiné věnovala ochraně známých osobností. K jejím klientům se postupně zařadili například bývalý komunistický vládce Bulharska Todor Živkov nebo bývalý bulharský car Simeon Sakskoburggotski.



Jako policejní velitel pak osobně vedl zásahy proti pašerákům drog a zločineckým gangům, které přepadávaly auta na silnicích, okrádaly jejich posádky a auta kradly. Ostře také kritizoval skandály kolem spojení politiků a soudců s organizovaným zločinem a několikrát chtěl ze své funkce odstoupit kvůli pomalým soudům a nedostatečné legislativě.

Charismatický milovník bojových umění - před lety byl krátce trenérem bulharské reprezentace v karate - se postupně stal starostou Sofie, lídrem nové strany Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) a nakonec i vítězem voleb.



Konkrétně těch do Evropského parlamentu. Borisov ovládl hned první, které se v Bulharsku konaly, a pak i druhé. A následně i volby do bulharského parlamentu, kdy lidem sliboval, že zatočí s kriminalitou a korupcí, zařídí nová pracovní místa a podpoří zemědělství.

Premiérem se stal poprvé v roce 2009 a od té doby přečkal už několik hlasování o nedůvěře. V roce 2011 pak čelil aféře s tajnou nahrávkou, která měla premiéra údajně usvědčit z toho, že ovlivňoval boj proti organizovanému zločinu. Podle vědeckých analýz však byla v záznamu nalezena řada nesrovnalostí a jeho pravost byla zpochybněna.

V únoru 2013 se svou vládou podal demisi kvůli masovým protestům proti vysokým cenám elektřiny, za které podle demonstrantů mohly zahraniční distribuční společnosti včetně české firmy ČEZ.

Protesty veřejnosti si vyžádaly mrtvé i zraněné. Úřednická vláda následně dovedla zemi ke květnovým předčasným volbám, ve kterých opět zvítězila GERB. Bulharsko je podle Transparency International nejzkorumpovanější zemí Evropské unie a zároveň i nejchudším členským státem.



Nyní Borisov říká, že má špionská akce podrýt autoritu jeho vlády před důležitými geopolitickými rozhodnutími, které chce brzy udělat. Třeba dovedení Bulharska do eurozóny. „Nedonutí mě k rezignaci,“ uvedl podle agentury DPA. „Od teď už spím s pistolí,“ dodal. Vyjádřil se také k podobě operace.

„Učebnice KGB uvádějí, že když na někoho vyrábíte kompromitující materiál, musí vyvolávat znechucení. Jediné, co tam chybělo, byl malý chlapec ležící vedle mě,“ komentoval.