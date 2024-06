„Mafiánská dvojka“ na tahu. Bulhaři trnou z plánů oligarchy a expremiéra

„Jak to myslíte, že nemůžete? Zaplatili jsme vám za pět set plakátů,“ rozčiluje se do telefonu bulharský expremiér a lídr strany Pokračujeme ve změně (PP) Kiril Petkov. Na drátě má zástupce billboardové společnosti, jež mu těsně před dalšími volbami do bulharského parlamentu odmítla vylepit zmíněné plakáty.

Je na nich nakreslené prase se strništěm na tváři, které se nápadně podobá vlivnému magnátovi Deljanu Peevskému. Prasátko se tam navíc jednou nohou opírá o dýni. V té zase většina Bulharů pozná jiného expředsedu vlády. Šéfovi strany Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) Bojku Borisovovi se říká Dýně. Vychází to z lidového označení pro hlupáka s velkou, ale dutou hlavou.

Obrázek doprovází věta: „Právě oni vyhrají, pokud nepřijdete volit.“ A předvolební transparent naznačoval ještě jednu věc – expremiér Borisov není tím, kdo v této dvojici velí. Přestože jeho partaj by mohla v neděli získat až 27 procent hlasů, prim hraje kontroverzní politik Peevski. Někdejší vlastník médií (podle Reportérů bez hranic už je sice prodal, ale jeho vliv nad nimi zůstává „problematický“) má důležité kontakty i v reklamním byznysu. Právě kvůli tomu Petkov narazil se svými plakáty. Proti Peevskému se billboardářům nechce jít.

A opozice se bojí, co „mafiánská dvojka“ Borisov–Peevski udělá s křehkou bulharskou demokracií, až po volbách sestaví vládu. Peevski do nich jde v čele Hnutí za práva a svobody (DPS), strany primárně zaměřené na etnické Turky, muslimy a Romy žijící v Bulharsku. Podle portálu Politico by DPS mohla v parlamentních volbách získat zhruba 15 procent hlasů.

Bulharští voliči už mají proces voleb nacvičený. Jen v roce 2021 k nim šli třikrát a jedny absolvovali i v letech 2022 a 2023. V neděli si k „tradičním“ předčasným volbám, které dosud vždy skončily politickým patem a neschopností sestavit kabinet, přidají i eurovolby. Peevského DPS je členkou evropské stranické rodiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE).

Kritici a členové opozice z reformních a protikorupčně orientovaných stran přitom upozorňují, že osobnost Peevského ztělesňuje vše, co je s Bulharskem špatně – unesený stát, v němž si oligarchové, špioni a kriminální gangy podmanili klíčové instituce. Jméno bulharského magnáta se objevilo i v takzvaných Pandora Papers, které odhalily tajné majetky politiků, panovníků, celebrit, vůdce církví či byznysmenů.

Nikolaj Denkov, jenž vedl bulharskou vládu za PP do letošního dubna, Peevského označuje za „největší zlo“, jež se sneslo na 6,5milionovou zemi. Předseda strany Ano, Bulharsko! Hristov Ivanov pak vysvětluje, že v těchto volbách jde o to, aby se přerušily jeho vazby na bulharskou justici. „V sázce je fungování republiky,“ tvrdí.

Rebranding Peevského: teď je vidět a je pro EU

Peevski začínal v politice už coby jednadvacetiletý mladík v roce 2001, a to ve straně bývalého bulharského cara Simeona II. nazvané Národní hnutí za stabilitu a pokrok. Záhy přišla obvinění z korupce, jež byla později stažena, a Peevski stranu opustil. Později vstoupil do DPS a jeho rodina mezitím začala budovat svůj mediální konglomerát. Kolem roku 2018 vlastnila šestery noviny, distribuční společnosti tištěných médií, které představovaly 80 procent trhu, i soukromé televizní stanice a zpravodajské portály.

O dva roky později čelili Borisovovi ministři vnitra, hospodářství a financí obviněním, že pracovali právě pro tohoto kontroverzního magnáta. Premiér je tehdy vyměnil, podezření však nezmizela. A v roce 2021 Spojené státy na Peevského uvalily sankce. Zmrazily tehdy veškerý jeho majetek v USA s vysvětlením, že je tento Bulhar podezřelý ze zapojení do „korupčního schématu s udělováním práva pobytu pro cizí státní příslušníky a uplácení vládních činitelů výměnou za informace a protislužby“.

„Vyjednával s politiky o poskytování podpory a pozitivního mediálního pokrytí výměnou za získání ochrany před trestním vyšetřováním,“ uvedli také Američané. Peevski vše popřel a proti rozhodnutí se odvolal. Sankce na něj ovšem uvalili i Britové, zatímco Evropa podle Politica „zvolila přístup dívat se raději jinam, přestože se v Bulharsku rozkrádají i unijní fondy“. V návaznosti na americké sankce byl Peevski vyšetřován i ve vlasti, případ však skončil předloni bez jakéhokoliv obvinění.

Pověst mafiána uplácejícího politiky a ovlivňujícího veřejné mínění prostřednictvím svých médií se Peevski v poslední době snaží setřást a získat novou. „Dříve působil v zákulisí, tahal za nitky ve straně, aniž by se ukazoval v jejím čele,“ popsal loni politolog ze Sofijské univerzity Daniel Smilov pro Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL).

To tehdy napsalo, že se kontroverzní oligarcha rozhodl vystoupit ze stínů a zaujmout roli předního politika, který tu chvíli podporuje vládu GERB, tu ji kritizuje a dává najevo, že je hráčem, jemuž se v politice nedá vyhnout. „Pokud vláda neví, co má dělat, aby dokázala vést tuto zemi, ať mě zvolí premiérem. Já od zodpovědnosti neuteču a zvládnu to,“ chlubil se čtyřiačtyřicetiletý Peevski na podzim.

Od zodpovědnosti přitom svým způsobem utekl, když se už v posledních eurovolbách dostal do Bruselu, ale mandátu se vzdal – stejně jako v roce 2014, kdy získané křeslo odevzdal hned po hlasování. Tehdy přitom kandidoval proto, aby si vylepšil svou nevalnou image. Když ho totiž předtím jmenovali do čela tajné služby DANS, Bulhaři víc než rok demonstrovali a předvedli největší protest za dvě dekády. Peevski byl nucen odstoupit.

V roce 2019 své rozhodnutí opět ani nenastoupit na dráhu europoslance vysvětlil tak, že „strana kolektivně rozhodla, že mě bude více zapotřebí zde v Bulharsku“. Bylo to teprve podruhé za dva roky, co poslanec Peevski vstoupil na půdu bulharského parlamentu, byť plat normálně pobíral. V letech 2017 a 2018 měl příjmy kolem 62 milionů eur (1,6 miliardy korun). Nyní už Peevski do parlamentu chodí pravidelně a je vidět.

Součástí „rebrandingu“ politika Peevského je i proevropské směřování jeho DPS. Společně s GERB a dalšími stranami předložili zákony o širší vojenské pomoci Ukrajině, ukončení zákazu na dovoz ukrajinského obilí a přijetí nové daně na tranzit ruského plynu. Zdůrazňuje, že Bulharsko musí mít proevropskou vládu a že si jen uškodí, pokud se tak nestane.

„Naše bezprecedentní podpora Ukrajině je výsledkem našeho pevného euroatlantického přesvědčení,“ upozornil Peevski a ruský vpád do cizí země označil za „nelidskou agresi“. V zemi, která má za prezidenta proruského Rumana Radeva, to není samozřejmý postoj.

Křehká dohoda mezi lídry

„Mezi Borisovem a Peevským je křehká nepsaná dohoda spočívající v tom, že Peevski má významnou kontrolu nad justicí a bezpečnostními službami a Borisov má zase staré hříchy i strach, že budou potrestány, pokud tu budou skutečně funkční soudy a prokuratura,“ míní Petkov, který se pokoušel rozvěsit i „vězeňské portréty“ Borisova s Peevským.

Podprahovou zprávou bylo, že ať už bude premiérem ten nebo onen, je to jedno, vypadat to bude stejně. Ale nepodařilo se, plakáty zůstaly nevylepené. „Borisov přináší hlasy a Peevski zaručuje, že státní instituce nebudou představovat riziko,“ dodává expremiér. Jak Borisov, tak Peevski ovšem veřejně o možné povolební koalici příliš nemluví.

Jen si sem tam vyjádří podporu nebo zdůrazní, že společně prosadili třeba garanci zaměstnání pro pracovníky v energetice nebo horníky. „Vždy jsme s DPS spolupracovali, protože je součástí systému,“ poznamenal k tomu expremiér Borisov. „Kdo řekl, že se Borisov nutně musí vrátit?“ prohlásil naopak Peevski. „Znovu se pokusil nastínit představu, že on je v této dvojici číslem jedna – s botou na dýni,“ komentuje to Politico.

A zatímco podle Denkova se v Bulharsku už šesté volby za sebou konají jen proto, že Peevski konstantně podkopával jeho snahy o vykořenění korupce z vlády a začal rozdávat rozkazy i uvnitř strany GERB, sám Peevski se staví do role zachránce bulharských státních institucí před dotěrnými reformisty. „Určitě jim nedovolím, aby zničili bulharské tajné služby a soudní systém. Říkám to proto, že podle vás je za tím vždy něco v pozadí. Ne! Nedovolím jim, aby zničili stát. Já, Deljan Peevski, to nebudu!“ slibuje.

„Já jsem evropský politik, nestojím o návrat do mafiánských let,“ prohlašuje zase Borisov a snaží se rozeštvat dvě hlavní reformní strany Ano, Bulharsko! a PP. Například tvrdí, že je PP nakloněná prokremelské krajní pravici. Právě Petkovova vláda přitom táhla bulharskou pomoc Ukrajincům. „Na Pokračujeme ve změně není nic progresivního, nic nového, jen bojují o moc,“ říká Borisov, který by prý raději spolupracoval s druhou zmíněnou partají.

Její šéf Ivanov to však odmítá s tím, že Peevski musí být odstraněn. „Toto je návrat říše strachu,“ varuje exministr spravedlnosti. A zatímco jeden z voličů na mítinku GERB namítl, že nemá řečem o korupci v této straně proč věřit, když nebyl nikdo odsouzen, kritici Bojka Borisova namítají, že existují jisté důvody, proč se tak nestalo.