Bulharský průlom. Po volebním patu vzniká koalice, premiéři se vystřídají

Dohodu uzavřely strany Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) expremiéra Bojka Borisova a protikorupční strana Pokračujeme ve změně (PP), které mají v parlamentu většinu. Oznámily ji krátce před tím, než Gabrielová sdělila bulharskému prezidentovi Rumenovi Radevovi, že nevyužije svůj pokus sestavit vládu.

Očekává se, že Radev následovně dá mandát k sestavení vlády představiteli strany PP. Prezident po jednání s Gabrielovou řekl, že pověření udělí „v příštích dnech“. Nová vláda by měla mít omezený mandát na 18 měsíců. Během něj by například chtěla prosadit změny ústavy a zákonů tak, aby přiblížila zemi vstupu do schengenského prostoru a umožnila čerpání unijních fondů, a také schválit rozpočet.

„Jako záruka toho, že vláda bude fungovat nejméně osmnáct měsíců, budu podle návrhu během prvních devíti měsíců premiérem a Gabrielová vicepremiérkou a ministryní zahraničí. V následujících devíti měsících bude premiérkou Gabrielová a já vicepremiérem,“ řekl Denkov, který je exministrem školství. Politickou situaci v zemi označil za „extrémně těžkou“.

Gabrielová, jež opustila post eurokomisařky, aby se mohla věnovat politice v Bulharsku, pak uvedla, že cílem dohody je dát zemi fungující vládu. „Všichni jsme udělali mnoho ústupků,“ zdůraznila.

V současnosti v zemi vládne přechodný kabinet jmenovaný prezidentem Radevem, který však nemá oporu mezi parlamentními stranami. Bulharsko tak nemá schválený státní rozpočet a váznou také některé legislativní změny, které například vyžaduje Brusel pro čerpání unijních fondů.

Podle bulharské agentury BTA Gabrielová řekla, že dokument musí ještě projednat poslanecké kluby. Jejím a Denkovým úkolem bude přesvědčit zákonodárce, že dohoda je správnou cestou. GEBR a jeho spojenci mají 69 poslanců a blok kolem PP 64. V parlamentu s 240 členy strany potřebují nejméně 121 hlasů.

GERB a PP dlouho spolupráci na vládní úrovni odmítali. Strana Pokračujeme ve změně a její političtí spojenci z liberálně-konzervativního Demokratického Bulharska (DB) během kampaně tvrdili, že GERB během deseti let, kdy byla u moci, dopustila, aby v nejchudší zemi EU rozbujela korupce. To někdejší premiér a vůdce GERB Borisov odmítá.

Bulharsko šlo za poslední dva roky opakovaně k předčasným volbám, naposledy se tak stalo na začátku dubna. Vládu s podporou parlamentu mělo Bulharsko naposledy v červnu loňského roku, kdy skončil po vyslovení nedůvěry ze strany zákonodárců kabinet premiéra Kirila Petkova z PP.