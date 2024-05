Zastoupení žen na kandidátkách se zvýšilo, dámská jízda to ale nebude

Šest kandidátek ze třiceti, které se budou ucházet v červnu o hlasy voličů, má v čele ženu. Jsou to – podle abecedního pořadí – místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová za ANO, jednička kandidátky Demokratická strana zelených ZA PRÁVA ZVÍŘAT a předsedkyně Pražského spolku ochránců zvířat Hana Janišová, komunistická europoslankyně Kateřina Konečná v čele kandidátky STAČILO!, ekonomka Danuše Nerudová jako jednička kandidátky Starostové a osobnosti pro Evropu, ředitelka organizace Konsent Johanna Nejedlová za Zelené a lektorka a zakladatelka Dobrodějny Lenka Helena Koenigsmark, která vede společnou kandidátku SEN21 a Volt Česko.

„Strany a hnutí do voleb do Evropského parlamentu letos vyslaly historicky nejvíce žen, a to i na předních místech kandidátních listin. I přesto se nejspíš zastoupení žen po volbách výrazně nezmění. Ačkoli hned tři subjekty s šancí na zvolení, včetně zřejmě vítězného hnutí ANO, mají v čele kandidátky ženu, druhý favorit voleb, koalice Spolu, nominovala ženu na druhé a pak až deváté místo kandidátky“, uvedla Veronika Šprincová, ředitelka Fóra 50 %.

Šanci má až deset žen, míní sdružení

Podle analýzy by se s ohledem na současné preference stran a umístění žen na kandidátce mohlo do Evropského parlamentu dostat až deset žen. Počet zvolených žen mohou kromě skutečných výsledků ovlivnit i preferenční hlasy, které má každý volič k dispozici dva.

Po posledních volbách do europarlamentu před pěti lety zastupovalo Česko sedm žen a čtrnáct mužů.

Tři europoslankyně, které byly v roce 2019 zvoleny za ANO, mandát neobhajují – Dita Charanzová, Martina Dlabajová ani Radka Maxová, která v průběhu mandátu přešla k SOCDEM a o které strana dokonce uvažovala jako o možné lídryni. Nakonec se sama Maxová rozhodla vůbec nekandidovat, a tak sociální demokraty vede exministr Lubomír Zaorálek.

Největší podíl žen – 89,3 procenta – je na eurokandidátce Demokratické strany zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: z celkového počtu 28 kandidátů je 25 žen. Půl na půl jsou zastoupeni muži a ženy na kandidátce Zelených. Ze stran, které jsou i ve Sněmovně, nominovali nejvíc žen Piráti – téměř polovinu kandidátky. A v první pětici má hnutí STAN tři ženy, Piráti a ANO dvě, koalice SPOLU i SPD společně s Trikolorou pouze jednu.