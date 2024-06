Rusko chce válčit, my chceme mír, říká před summitem český diplomat

Poslechněte si celý rozhovor se zástupcem ČR na mírovém summitu:

Švýcaři se plácli přes kapsu, přepychový resort Bürgenstock je skutečná perla mezi horskými hotely. Úchvatná alpská panoramata, nejlepší světová kuchyně, venkovní bazény a sauny s výhledem na tmavomodré vody Lucernského jezera. Náměstek českého ministra zahraničí však tvrdí, že na radovánky ve wellness během summitu nebude moc času.

„Už jsem zažil pár služebních cest na hezká místa, ale většinou to trvá 24 hodin a je tam maximálně jeden nocleh. Z okna hotelu sice vidíte hezké věci, ale moc z toho nemáte. Takže je bohužel úplně jedno, kde budeme,“ říká Jan Marian (STAN) k summitu, který je vnímán jako vyvrcholení ukrajinských snah dostat na svou stranu většinu světa.

Dlouho připravovanou akci předem poznamenala neúčast několika klíčových zemí. Odřekla Saúdská Arábie, Brazílie, Jihoafrická republika a především Čína. Peking v posledních měsících zintenzivnil svoji energetickou a vojenskou spolupráci s Putinovým režimem a do Kyjeva vzkázal, že jednání bez účasti Rusů nemá smysl.

„Z mého pohledu je to pochopitelně škoda. Je to ale spíš otázka na čínské vedení, co vlastně Čína chce. Chce mezinárodní systém, chce obchodovat se Západem a zároveň v konfliktu otevřeně podporuje Rusko. Je otázka, jak tyto dvě věci jdou dohromady. My určitě jako Evropská unie a členské státy s Čínou budeme dál mluvit a ptát se jí na to, jak to vidí, jak k tomu chce přistoupit,“ vysvětluje Jan Marian.

Skepsi v ukrajinských médiích vyvolává i fakt, že Zelenského administrativa ve snaze dostat na summit co nejvíce zemí třetího světa vykostila svůj desetibodový mírový plán. Účastníci konference budou jednat jen o třech bodech: jaderné a potravinové bezpečnosti, osvobození zajatců a unesených ukrajinských dětech. Klíčový požadavek na odchod ruských vojáků z celého území Ukrajiny se na stůl nedostane.

Co tedy od summitu očekávat? Podle Mariana by výsledkem mohla být deklarace, ve které by se všichni účastníci shodli na územní celistvosti Ukrajiny a nutnosti dodržovat Chartu OSN. „To je základ. Ukrajinci se snaží získat širokou podporu i mimo své spojence v EU a NATO a vybrali nějaká témata, na kterých se můžeme co nejlépe shodnout. To je logické, ale nic to nemění na tom, že máme ukrajinský desetibodový mírový plán, který stále platí,“ vysvětluje.

Summit lze vnímat především jako vytváření podmínek pro budoucí přímá jednání mezi Kyjevem a Moskvou a především pro to, aby v nich Ukrajina měla co nejširší mezinárodní podporu. „I kdyby výsledkem summitu žádná deklarace nebyla, tak už fakt, že se sejde vysoký počet států a bude možnost jednat, je pro nás úspěch. A co dál? Rusko chce válčit a nechce mír, my jako česká diplomacie nebo Západ chceme mír. A k míru můžeme dojít jednak podporou mírového plánu, ale hlavně tím, že pomůžeme Ukrajině, aby na bojišti vytvářela co nejpříznivější situaci,“ dodává Jan Marian.

Proč na summit nejede Joe Biden? Neskončí hledání míru dalšími Minskými dohodami, kterými si Rusko ukouslo podstatnou část Donbasu? Jak může Česko napomoci jaderné bezpečnosti na Ukrajině? A proč už skoro dva roky čekáme na nového ukrajinského velvyslance? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.