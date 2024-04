OBRAZEM: Slavné ženy, kterým nestačil jeden muž a vdávaly se opakovaně

Štěstí na lásku tyto známé krásky rozhodně neměly. Ač si myslely, že bude jejich první manžel tím, s kterým stráví zbytek života, nebylo to tak. Podívejte se do galerie, které slavné ženy stály před oltářem rovnou několikrát. „Praštily“ do toho třikrát až pětkrát.