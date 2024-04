Dříve měly modelky charisma, dnes je vše plytké a instantní, říká hledačka talentů

Jak byste definovala krásu?

Každý z nás má naprosto jinou představu o tom, co je krásné. Muži se úplně jinak dívají na ženy a ženy zase úplně odlišně na muže. A stejně tak my všichni na sebe navzájem. Ale každý z nás má v sobě určitý typ krásy. Může to být krásná tvář, krásné nohy, prsa… Ale hlavně krása vnitřní. Zformulovat úplně jasně se krása nedá. Na co ovšem nesmíme zapomenout? Že krása je také pomíjivá.

Nedávno jsem jednu módní přehlídku navštívila a musím přiznat, že jsem skoro nepoznala, kdo je kluk a kdo holka. Moc se mi to nelíbilo.