Příběh Pavla: Žena se rozhodla odejít, děti jsou naštvané a já ji chci zpět

Mezi přáteli i v rodině jsme vždycky byli dáváni za příklad jako dokonalá dvojka. Nepopírám, že nějaké krize byly, ale vždycky jsme se přes to nějak přenesli. Snad i kvůli dětem, které jsme měli poměrně brzy a které jsou už dneska dospělé. Syn se nedávno oženil a dcera studuje vysokou školu v zahraničí, kde chce po jejím skončení zůstat a pracovat.

My jsme tak se ženou postupně získali víc svobody. Děti už vyrostly a nepotřebovaly nás, zatímco my ještě nebyli tak staří a mohli jsme spolu trávit víc volného času a věnovat se jeden druhému, koníčkům, chatě, sportu, cestování. Aspoň já jsem si to tak maloval.

Jenže nakonec bylo všechno jinak. Manželka se v práci seznámila s mužem, později jsem zjistil, že je to docela zámožný vdovec, do kterého se bláznivě zamilovala. Nějakou dobu zřejmě vztah tajila, pak ale za mnou přišla s tím, že už není doma šťastná a potřebuje jít dál a žit jiný život.

Nedokázal jsem tomu ani uvěřit, myslel jsem si, že je nám spolu dobře. Nehádali jsme se, v sexu nám to taky klapalo, měli jsme společné koníčky i práci, která nás slušně živila a dovolila nám něco si dopřát.

Vím, že jsem nezareagoval nejlíp. Plakal jsem, křičel, nevím, co všechno, ale nedovedl jsem pochopit, co se stalo. Ona se ale jen chladně ušklíbla, že si myslela, že jsem víc chlap, sbalila se a odešla. Mám prý být rád, že nic nechce.

Zůstal mi byt, který jsme společně rekonstruovali, chata, auto a díra v srdci, která se asi nikdy nezacelí. Děti tenhle její krok nepochopily. Dcera s ní přestala komunikovat úplně, syn se snažil zjistit, co se stalo, ale řekla mu, že to jednou sám pochopí, až bude starší. Oba jsou ale spíš na mé straně. Jsem rád, že jsem nezůstal docela sám.

Je to už skoro rok a já pořád čekám, že se otevřou dveře a ona se v nich objeví. Vrátí se a všechno bude jako dřív. Kamarádi mi říkají, že si mám najít jinou a na ni zapomenout, že je to ukončená kapitola a čas všechno spraví. Jenže já vím, že pro mě je to jediná žena na světě, kterou kdy budu milovat. Chci ji zpátky.

Pavel

