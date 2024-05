Pravda o otužování. Kdy tělu prospívá a komu může škodit, radí kardioložka

Otužování se stalo fenoménem doby covidové. Lidé se chtěli vystavováním chladu udržet ve formě a zdraví. Od té doby mu propadla řada lidí. V zimních měsících tak zaplavují sociální sítě fotografie nadšenců nořících se do ledové vody. Někteří v tom našli doslova zalíbení, jiní navíc věří, že je to klíčem k lepší imunitě a pevnému zdraví. Vědeckých studií, jež by to potvrzovaly, ale mnoho není. A některé dokonce tvrdí opak. „Podle jedné čínské studie, která trvala dvacet let, umírají zimní plavci častěji na mrtvice a infarkty,“ říká v rozhovoru MUDr. Eva Kociánová z 1. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Jaká je tedy pravda o otužování? | foto: Libor Teichmann, MAFRA