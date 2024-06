Žena je hrdá na svou tloušťku, nechce zhubnout ani kilo

„Jsem hrdá na každý kousek tuku, který na sobě mám. A odmítám slova o morbidní obezitě a podporování nezdravého životního stylu,“ uvedla modelka na Instagramu, kde pravidelně fanoušky zásobuje fotografiemi.

Právě na sociálních sítích jí anonymně píše mnoho lidí a přejí jí smrt nebo ji zahrnují nadávkami. Zpočátku byla z takových zpráv v šoku, dnes už je ale s takovým chováním druhých vyrovnaná a myslí si, že jde o pouhou závist. Zatímco ona své křivky miluje, jiní se podle ní neumí smířit s tím, že jsou prostě silnější a nevypadají jako modelky z módních časopisů.

„V dnešní době se neustále propaguje sebeláska, ale paradoxem je, že pokud se někdo opravdu má rád, je to pro veřejnost také špatně. Někdy už vlastně nerozumím tomu, co po mně lidé chtějí. Nemohou pochopit, že mám své tělo s kily navíc opravdu ráda a odmítám hubnout. Nemám důvod. Měla bych to udělat pro ostatní? Proč? Já jsem šťastná,“ pokračovala.

Když byla Julia malá, ve škole ji za vzhled šikanovali. Už tehdy měla kila navíc a spolužáci jí její vzhled dávali opravdu „sežrat“. Tehdy si řekla, že nebude poslouchat zlé řeči ostatních a bude se mít ráda. „Začala jsem milovat své tělo, ačkoli mi ostatní neustále říkali, že nestojím za nic a jsem odporná,“ doplnila. Všem internetovým trollům tak vzkazuje, že ani jejich negativní komentáře jí nezkazí pohled na sebe samu.