České oštěpařky ovládly mítink Kladno hází, vyhrála Sičaková před Železnou

Úřadující česká šampionka Sičaková na kladenském Sletišti závodila jen tři dny po nedělním mítinku v Tokiu. „Přesun byl dlouhý. Vůbec jsem nevěděla, jak na tom budu. Včera jsem byla mrtvá, trenér mi ještě dal dva tréninky. Asi mi to sedí házet z únavy,“ řekla České televizi svěřenkyně Davida Sekeráka, který trénuje také úřadující světovou šampionku Haruku Kitagučiovou.

Vytouženou šedesátku poprvé zapsala třicetiletá Železná. „Konečně jsem se dočkala. Je to odměna za tu tvrdou dřinu. Konečně to tam padlo,“ radovala se. Výkon 60,41 metru znamená splněný limit pro účast na mistrovství Evropy, ale ten mají čtyři aktuálně aktivní české oštěpařky. Železná je z nich zatím nejhorší.

V běhu na 400 metrů skončil druhý domácí Matěj Krsek. Aktuálně nejlepší český čtvrtkař nestačil jen na Brita Charlieho Carvella. S časem 45,91 sekundy byl spokojený. „Mám velkou radost. Přestože jsem pěkně vytuhnul v cíli, ale i tak mám čas pod 46,“ uvedl běžec, kterého v přípravě omezovaly bolavé achilovky. „Není to úplně v top formě, ale je to v dobré formě a forma ještě roste. Těším se na další závody,“ dodal Krsek.

Mezi čtvrtkařkami se výborným finišem protlačila na druhou příčku Lurdes Gloria Manuel, jež vstoupila do sezony výkonem 51,66. „Viděla jsem v zatáčce, že bych se mohla zmáčknout. Jsem spokojená, myslím, že můžu mít radost z toho času. Myslím, že jsem položila dobrý základ,“ pochvalovala si.

Čtvrtá doběhla dlouhodobá česká jednička Lada Vondrová, zatím jediná česká čtvrtkařka se splněným ostrým limitem pro olympijské hry. Předvedla 51,78 a za cílem se rozkašlala. Zdravotní problémy ji trápí od mítinku World Relays. „Od Baham se z něčeho hrabu, špatně se mi dýchá. Jsem ráda, že jsem sem přišla, i když jsem věděla, že to nebude to pravé ořechové. Nebylo to úplně vončo, ale každým dnem je to lepší a lepší a do Evropy je času dost,“ uvedla.

Druhou příčku obsadil v soutěži diskařů Marek Bárta. Jednatřicetiletý reprezentant, jenž si nedávno vylepšil osobní rekord na 65,46 metru, tentokrát hodil 62,25 a zaostal zhruba o metr a půl za vítězným Jihoafričanem Victorem Hoganem. „Není to, v co jsem doufal. Potřeboval jsem víc směrem k rankingu k olympijským hrám,“ uvedl.

O druhou pozici se výkonem 220 centimetrů dělil výškař Marek Bahník. Zvítězil Belgičan Thomas Carmoy (223).