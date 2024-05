V Kladně porazila Vondrovou. A Paříž? Za body se honit nebudu, říká Manuel

S časem jste spokojená?

Určitě. Vůbec jsem netušila, jak na tom budu, přece jen to byl můj první závod v letní sezoně. Úplně jsem nevěděla, co bych od sebe mohla očekávat. Nakonec jsem ráda, že jsem zaběhla čas 51,66, myslím, že je to celkem dobrý základ. Snad to tak půjde i dál.

V poslední rovince jste zabrala a nakonec doběhla druhá, měla jste tedy dostatek sil?

Ano. S trenérem jsme se dohodli, že poběžím první dvoustovku o něco rychleji než obvykle, na poslední stovce jsem pak viděla, že holky jsou seřazené přede mnou v lajně. Cítila jsem, že bych je mohla ještě zkusit dotáhnout, a nakonec se to podařilo.

Nedávno jste bojovala se štafetou o místenku na olympiádu na Bahamách, tady je asi o dost chladněji.

Byla mi trochu zima, přiznávám. Zatímco ostatní říkali, jak je jim horko a chodili tu před závody jen v tričku, já měla mikinu. Nicméně ničemu to nevadilo.

Jste díky štafetovým závodům rozběhaná?

Tím, že jsme dva dny za sebou absolvovali trochu rychlejší čtvrtky, to pro mě byl dobrý trénink do budoucna. Když na větších závodech postoupím třeba do čtvrtfinále, poběžím dvakrát za den.

Příští týden vás čeká Zlatá Tretra a s ní i větší konkurence.

A moc se na ni těším, nemůžu se dočkat. Jsem zvědavá, jak to dopadne. Doufám, že udržím stejnou formu, jakou jsem měla dnes. Bude to super závod, běžet se špičkovými čtvrtkařkami je prostě sen.

V Ostravě jste se narodila, máte k ní díky tomu bližší vztah?

Hodně ráda tam závodím. Nevím, jestli je to tím, že jsem se tam narodila, ale vždy se mi v Ostravě daří, pravidelně tam předvádím dobré časy.

Pořád máte možnost se kvalifikovat na olympiádu do Paříže, vidíte větší šanci na štafetový, nebo individuální start?

Se štafetou máme poslední možnost v Římě, s individuálním závodem moc nevím, limit je přece jen docela daleko. Nikdo neví, můžou mi sedět podmínky a zaběhnu dobrý čas, ale může to být i naopak.

Cesta tedy vede spíš přes ranking?

Určitě. Ale tento rok se ještě nechci honit za body. Takže kdyby to nevyšlo, řeknu si, že ještě nenastal můj čas a mám čtyři roky na to, abych se připravila na další olympiádu.

Dáváte si cíle do sezony?

Nad konkrétním časem jsem ještě nepřemýšlela, ale kdybych zaběhla kolem 51 sekund v Římě, tak bych byla ráda. Snad mi forma vydrží.

Jak se na mistrovství Evropy těšíte?

Nesmírně moc. Bude to první dospělá akce, na které poběžím individuální závod. Doufám, že posbírám nové zkušenosti, něco se přiučím a že předvedu výsledek, ze kterého budu mít radost.